La industria cerámica de EEUU mantiene la lucha contra India: "Sus precios son inverosímiles"

La competencia procedente de India preocupa al sector cerámico de Europa y Estados Unidos. Desde hace tiempo, los productos elaborados desde el país asiático han experimentado un enorme crecimiento en ventas, debido a los bajos precios con los que comercializan. La Unión Europea ya impulsó aranceles por competencia desleal (dumping), con un efecto escaso, mientras que el siguiente paso se dio al otro lado del Atlántico, cuando los productores norteamericanos solicitaron un procedimiento de investigación por la misma razón. La petición se hizo en abril de 2024. Desde ese momento, el Departamento de Comercio de los Estados Unidos analizó este asunto, para concluir que no detecta indicios de competencia desleal, y afirmar que estas baldosas no se venden por debajo de un precio justo, por lo que no aplicará aranceles. Los azulejeros norteamericanos llegaron a pedir gravámenes de entre el 408% y el 828%.

Subsidios compensatorios

A pesar de este rechazo, la industria de EEUU no se da por vencida, y en los últimos días ha presentado ante el Tribunal de Comercio Internacional del país una apelación. En primer lugar, porque el Departamento de Comercio “determinó que el gobierno de la India otorga subsidios compensatorios a los productores y exportadores indios”, detalló.

“Dificultad para investigar”

Eric Astrachan, director ejecutivo de la Coalición para el Comercio Justo de Baldosas Cerámicas en Estados Unidos, afirmó “comprender las dificultades que enfrentaron los investigadores del Departamento de Comercio al evaluar a los exportadores indios”. Algo que, aseguró, “impactó en la investigación”.

A ello se une la valoración de Andrew Whitmire, desde la patronal estadounidense de fabricantes cerámicos, TCNA. “Los precios que monitoreamos para las importaciones procedentes de la India son inverosímiles y pueden ser profundamente perjudiciales para la industria estadounidense de azulejos”, destacó.

Un procedimiento que tiene su efecto en los productores de cerámica de España e Italia. El auge de las baldosas indias les ha supuesto perder cuota de mercado. Por esta razón, los aranceles a India beneficiarían a las exportaciones desde Europa, como ya pasó con China.

Dos años como líder en ventas

Desde que se aplicaron los aranceles contra el azulejo chino, España se convirtió en el país que más baldosas comercializaba en Estados Unidos por volumen. Algo que acabó con la llegada del producto indio. En 2023 y 2024, la cerámica de este país ocupó la primera posición, dejando a España en la segunda.

El crecimiento más espectacular se dio en 2023, cuando pasó de la cuarta posición a la primera. Con todo, parece haber tocado techo, al haber descendido sus exportaciones a EEUU en un 2,7% en el pasado año. El azulejo indio llega a Estados Unidos con un precio tres veces más bajo que el fabricado en España.