Vía libre de los sindicatos al nuevo convenio de la cerámica: aprobación por amplia mayoría

No hay negociación del convenio colectivo de los trabajadores de la cerámica que no se complique, y lo ocurrido con las mesas de seguimiento en 2025 no ha sido una excepción. Después de más de cuatro meses desde el comienzo de las conversaciones entre sindicatos y patronal Ascer, este miércoles se firmó un preacuerdo entre las partes, que incluye como punto más destacado un incremento salarial del 3%, a aplicar de forma retroactiva desde el 1 de enero de 2025. Además, se incluye una cláusula de revisión de hasta el 1% adicional en función de cómo evolucione la inflación. Eso sí, el año que viene se tendrá que negociar un nuevo convenio, esta vez, plurianual.

Una vez alcanzada la paz -entre medias hubo una interrupción de las negociaciones por parte de los sindicatos, y otra más breve por parte de la patronal- ahora es el momento de que cada parte ratifique el acuerdo, para llegar a la firma definitiva.

Asambleas

Tanto los delegados sindicales de las empresas de la cerámica de Castellón de UGT como de CCOO se han reunido esta mañana para pasar a votación el preacuerdo, que ha sido aprobado por una amplia mayoría.

"El preacuerdo, que contempla también un incremento salarial del 3%, supone un avance significativo para salvaguardar el poder adquisitivo de las trabajadoras y trabajadores del sector, incluso tratándose de un convenio de solo un año de vigencia", destacaron desde UGT. El pacto alcanzado "demuestra que la lucha sindical da resultados. Recuperar la cláusula de revisión y asegurar una subida salarial en el contexto actual es un logro que refuerza los derechos laborales y la justicia salarial en el sector cerámico", añadieron. El nuevo responsable de la Federación de Industria en el sindicato, Javier Ferreres, mencionó que han acudido unas 120 personas, y se ha aprobado "por unanimidad".

Desde CCOO, el responsable de Hábitat en la provincia, Jordi Riera, destacó que "una mayoría importante" de sus delegados sindicales había dado el visto bueno al resultado de esta negociación, y recordó que el acuerdo "es de quienes han estado en la calle, en las fábricas y en las reuniones, peleando por un convenio digno".

Patronal

Previo a la firma del acuerdo, la asociación de fabricantes, Ascer, tiene que someter este acuerdo en su junta rectora. Un trámite que se espera resolver sin mayores problemas. Posteriormente se hará la rúbrica, y su envío a la Generalitat para su estudio y aprobación definitiva.

Nuevo proceso

Al ser un convenio de solo un año, en 2026 habrá que volver a negociar. Desde Ascer se comprometieron a iniciar el proceso en el mes de octubre, finalizada la feria Cersaie. Para entonces se espera despejar una de las principales incógnitas de estos meses, la posible reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales, sin pérdida de salario.