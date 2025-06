Las claves del final de la feria Cevisama: una decisión con más dudas que certezas

A la salida de la última edición de Cevisama se anunció que la próxima feria sería del 23 al 27 de febrero. En cambio, la feria no volverá como se había conocido en las últimas cuatro décadas, sino como un añadido a los certámenes del hábitat de Feria Valencia, en el mes de septiembre. La idea es fomentar el atractivo entre arquitectos y contratistas de obras, pero hay otros elementos que generan dudas sobre el futuro.

La maquinaria se queda fuera

Empresas que participaron en la última convocatoria de Cevisama podrán hacerlo en el nuevo formato, si la coincidencia con la feria de Bolonia no lo impide. Pero hay partes del clúster empresarial que se quedan fuera. La más afectada es la maquinaria. Desde la patronal que la representa, Asebec, no quieren valorar las novedades hasta que no se reúna la junta directiva y la asamblea general, que serán este mes de junio.

Pero está claro que, si bien la cerámica puede integrarse en los contenidos de hogar, muebles o decoración, difícilmente lo pueden hacer las firmas de maquinaria. El año pasado se firmó un acuerdo para tener presencia en Cevisama, y lejos queda el proyecto de pabellón tecnológico en una edición de 2021 que no se celebró por el covid.

Los eventos paralelos

Un complemento a Cevisama era, cada dos años, el congreso dedicado a la calidad cerámica, Qualicer. Un evento que se realiza mediante la colaboración del Colegio Oficial de Ingenieros Superiores Industriales y la Cámara de Comercio, que comenzó su recorrido en 1990. El secretario técnico de esta cita, Javier Rodríguez, afirmó ayer que estaban «analizando el tema y ver qué decisiones tomamos». Comentó que «se va a hacer, aunque no sabemos las fechas» de la próxima edición, en 2026.

Pero hay interrogantes sobre su celebración, porque buena parte de los asistentes al congreso también iban a Cevisama o los eventos paralelos. Otra iniciativa en el aire son los premios Alfa de Oro. Tradicionalmente -con la excepción del covid- premian a empresas que participan en Cevisama y ofrecen productos innovadores. Ahora hay incertidumbre, al menos, sobre las fechas.

El dilema para las empresas que montan estands

Fustecma es una veterana empresa que se dedica, entre otras actividades, al montaje de estands en ferias. Su responsable, José Matas, menciona que el nuevo paso en la cita valenciana «no es una buena noticia», y cree que los compradores de cerámica «irán solo al certamen de Italia». Matas ve un inconveniente con las fechas, ya que Cersaie y Hábitat se celebran casi al mismo tiempo. «Las empresas de nuestro sector no tienen capacidad para ir a los dos sitios a la vez, y no tenemos exceso de montadores», añadió.

Sorpresa en los sindicatos

Jordi Riera, de CCOO considera «una pérdida notable» el cambio de rumbo en Cevisama, y cree que «mezclarnos en otros eventos minimiza a nuestro producto». Desde UGT. Javier Ferreres también cree que «se perderá visibilidad» en el azulejo, y reconocer que esta medida «nos sorprende, pese a la pérdida de fuerza de Cevisama en los últimos años» .