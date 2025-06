Compromís demana explicacions per la "improvisació" en dissoldre la fira Cevisama

La decisió de fer desaparéixer Cevisama com una fira pròpia segueix provocant reaccions diverses a Castelló. Empresaris lamenten que s'haja optat a renunciar al principal aparador del sector industrial més important de la província, mentre que també hi ha queixes referides per part de representants polítics.

Una de les valoracions més recents és la de Compromís. El diputat de Compromís a les Corts i delegat d’indústria, Vicent Granel, ha qualificat de "vergonyosa i profundament irresponsable" la gestió del Consell i de Fira València en relació amb la fusió no comunicada entre les fires Cevisama i Hábitat.

“És molt preocupant que el Consell, Fira València i els responsables de coordinar la política industrial al País Valencià no hagen comunicat aquesta decisió a dos dels sectors industrials més importants del nostre territori”, ha declarat Granel. “Es tracta d'una improvisació que acabarà pagant tant el sector ceràmic com el del moble. Anunciar fusions en premsa, sense comptar amb els sectors implicats, és una mostra del menyspreu institucional que patim".

Moment "crític"

Granel ha advertit que aquesta situació es produeix en un moment crític per al sector ceràmic, afectat ja per l’amenaça d’aranzels dels Estats Units, la pressió de mercats com l’Índia i una manca d’impuls i planificació per part del govern valencià.

Així, Compromís ha presentat una bateria de preguntes parlamentàries a les Corts per exigir tota la documentació sobre la decisió, conèixer si s’ha informat formalment als sectors afectats i demanar responsabilitats polítiques al conseller d’Indústria.

Per la seua banda, el portaveu de Compromís a la Diputació de Castelló, David Guardiola, ha criticat que el Consell “ha disgustat el sector ceràmic, pel fet d’haver volgut diluir Cevisama, el principal aparador de la indústria ceràmica castellonenca, dins de la Fira Hábitat, sense haver-ho consultat ni parlat amb el sector”, i a més, “segons manifesten des del sector del moble, tampoc s’ha tingut en consideració la seua voluntat, les seues opinions ni les seues estratègies”. “El Consell està demostrant que té una gran capacitat per enfadar tot el món al mateix temps”, sentència.

Opinió dels empresaris

Per tot això, la coalició reclama al conseller i a la Diputació “que tinguen en compte l’opinió de l’empresariat i dels agents socials abans de prendre decisions que són estratègiques per a les nostres indústries”.

En aquest sentit, Guardiola ha anunciat que Compromís defensarà al ple de la Diputació de dimarts vinent una declaració institucional: “Reclamem que la institució provincial exigisca al Consell que pose totes les mesures, de la mà del sector, per recuperar Cevisama. No es poden prendre decisions d’aquest calat sense transparència ni consens”, conclou.