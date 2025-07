La Cámara de Comercio de Castellón rechaza la necesidad de cambios en el congreso Qualicer

El próximo año está prevista la celebración de una nueva edición del congreso dedicado a la calidad cerámica, Qualicer. Una iniciativa que se desarrolla cada dos años por parte de la Cámara de Comercio de Castellón y el Colegio de Ingenieros. El congreso es un referente para la principal industria de la provincia, y su próxima convocatoria está empañada por la incertidumbre, y no solo por la ausencia de Cevisama como evento propio. Qualicer solía celebrarse una semana después de esta feria.

Esta semana, la junta de Castellón del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de la Comunitat Valenciana dio a conocer su deseo de "actualizar" el convenio que hace posible el congreso, y vigente desde 2017, para tener "una estructura más clara y eficiente" en la organización, "con especial atención al control presupuestario, la transparencia y la mejora continua".

"No es necesario un nuevo convenio"

Una visión que no comparte la Cámara. Su secretario general, Jesús Ramos, ha emitido un comunicado en el que afirma que no es necesario un nuevo convenio. "Lo consideramos plenamente vigente, y no es necesario redactar un nuevo texto, salvo aquellos ajustes puntuales que puedan surgir del diálogo, como, por ejemplo, la constitución consensuada del comité organizador -encargado de la organización técnica- así como la del secretario técnico".

Ramos señala que el vigente acuerdo "establece de forma clara y detallada las funciones que corresponden a cada institución, como se ha venido haciendo durante los últimos 34 años". Y apunta que desde el Colegio de Ingenieros "se pretende, posiblemente por desconocimiento legal, la inclusión de algunas cláusulas inasumibles en un congreso realizado por dos instituciones de derecho público sin ánimo de lucro".

Para reconducir esta situación, "es nuestra intención celebrar una reunión con carácter constructivo para revisar los puntos que puedan requerir actualización, siempre bajo el marco del acuerdo marco actualmente vigente, y con el objetivo común de garantizar la excelencia del congreso", añade.

Mecanismos de control

Por parte de la Cámara recuerdan que la organización "cuenta con mecanismos de control y fiscalización que incluyen auditoría interna, auditoría externa y supervisión por parte de diferentes organismos públicos, garantizando así los más altos estándares de responsabilidad y buen gobierno". Por parte de ellos, "seguimos trabajando con firmeza, profesionalidad y responsabilidad en la organización de la próxima edición, prevista para mayo de 2026".

Pese a estas diferencias, "estamos convencidos de que el respeto mutuo y la cooperación institucional continuarán siendo los pilares que sustenten este evento de referencia internacional", reivindica la Cámara.

Por último, el escrito de Jesús Ramos indica que la propuesta registrada esta semana "se analizará en septiembre", pero que los posibles cambios serían cara a la edición de 2028. "Por razones de calendario, no es viable implementarlas en 2026".