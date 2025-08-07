Porcelanosa reviste el nuevo modelo de concesionarios de BMW
Un concesionario del País Vasco ya muestra los cambios
Una nueva multinacional hace uso de los materiales de Porcelanosa para renovar sus establecimientos. Si hace unos meses se actualizaron las tiendas más importantes de la cadena de ropa Bershka, mediante el uso de elementos a base del material Krion, ahora es la firma automovilística BMW la que inicia un nuevo concepto de concesionarios, que tiene como elemento destacado un pavimento de grandes dimensiones de la azulejera de Vila-real.
El establecimiento Enekuri Motor, en la localidad vizcaína de Erandio, ya muestra las nuevas directrices de BMW en sus espacios comerciales. "Una remodelación integral que responde al nombre de Retail.Next, y que supone una apuesta por espacios físicos flexibles, acogedores y tecnológicamente integrados", apuntan desde Porcelanosa.
Material de gran formato
Dentro de la remodelación destaca el uso del pavimento porcelánico Bottega Acero, en formato 120x120 centímetros, con un acabado cemento mate. "Este material funciona como base del espacio, de modo que aporta uniformidad visual, esencial en un entorno concebido para articular múltiples zonas sin perder coherencia. Showroom, recepción, áreas de atención personalizada: todas las secciones comparten el mismo suelo, reforzando así la identidad global del espacio", destacan.
El uso del gran formato ayuda a generar sensación de amplitud y continuidad. Al contar con un número menor de juntas, se obtiene una superficie limpia y ordenada, lo que permite destacar los modelos expuestos sin competir visualmente con ellos. "Un efecto que se potencia con el tono cromático neutro, que realza los acabados metálicos y lacados de los vehículos".
Complementos para la colocación
Para su colocación se han empleado dos productos de Butech, de Porcelanosa Grupo: un adhesivo y un material de juntas. Este suelo aporta la exclusividad que busca el establecimiento, al igual que en el mobiliario y la iluminación.
El proyecto de este concesionario obtuvo una mención especial en los XVI Premios Porcelanosa, entregados recientemente, dentro de la categoría de mejor proyecto retail nacional.
