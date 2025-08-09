Muere "un emprendedor visionario" de la industria cerámica de Castellón

Una de las principales empresas del sector cerámico de Castellón está de luto, con el fallecimiento de su socio fundador. Argenta Cerámica pierde a Vicente Usó, noticia que ha dado a conocer a través de un mensaje en el que expresa "profundo pesar" por la pérdida de quien fuera una figura clave en la creación y consolidación de la compañía.

A través de sus principales redes sociales, la empresa azulejera con sede en Vila-real ha destacado la trayectoria de Usó como “un emprendedor visionario” cuya determinación, capacidad de sacrificio y espíritu incansable resultaron decisivos para impulsar el proyecto empresarial. “Creía en el trabajo bien hecho, en la constancia y en la fuerza de un equipo unido”, subraya la nota.

Nota de condolencia de Argenta por el fallecimiento de Vicente Usó. / Mediterráneo

"Legado de valores humanos"

Además de su liderazgo, la firma cerámica ha recordado “su apoyo incondicional a los ejecutivos y colaboradores, ofreciendo consejo, respaldo y confianza para que cada uno pudiera desarrollar su labor con seguridad y entusiasmo“. “Nos deja un legado de valores humanos: honestidad, esfuerzo y generosidad”, señala el comunicado la marca.

Argenta Cerámica ha transmitido sus condolencias a la familia y amigos de Vicente Usó, asegurando que su memoria y su ejemplo “acompañarán siempre” a quienes formaron parte de su vida personal y profesional.