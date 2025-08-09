Muere "un emprendedor visionario" de la industria cerámica de Castellón
La empresa que fundó ha dado a conocer su fallecimiento
Una de las principales empresas del sector cerámico de Castellón está de luto, con el fallecimiento de su socio fundador. Argenta Cerámica pierde a Vicente Usó, noticia que ha dado a conocer a través de un mensaje en el que expresa "profundo pesar" por la pérdida de quien fuera una figura clave en la creación y consolidación de la compañía.
A través de sus principales redes sociales, la empresa azulejera con sede en Vila-real ha destacado la trayectoria de Usó como “un emprendedor visionario” cuya determinación, capacidad de sacrificio y espíritu incansable resultaron decisivos para impulsar el proyecto empresarial. “Creía en el trabajo bien hecho, en la constancia y en la fuerza de un equipo unido”, subraya la nota.
"Legado de valores humanos"
Además de su liderazgo, la firma cerámica ha recordado “su apoyo incondicional a los ejecutivos y colaboradores, ofreciendo consejo, respaldo y confianza para que cada uno pudiera desarrollar su labor con seguridad y entusiasmo“. “Nos deja un legado de valores humanos: honestidad, esfuerzo y generosidad”, señala el comunicado la marca.
Argenta Cerámica ha transmitido sus condolencias a la familia y amigos de Vicente Usó, asegurando que su memoria y su ejemplo “acompañarán siempre” a quienes formaron parte de su vida personal y profesional.
- Una empresa cerámica de Castellón presenta concurso de acreedores
- La propietaria de Keraben toma medidas en Castellón tras descender el beneficio un 40%
- La crisis acaba con 12 empresas de la cerámica en Castellón: estas son las previsiones para el 2025
- Un histórico de la cerámica de Castellón da un paso al lado: su emotiva carta de despedida
- India vuelve a entrar en el sector cerámico europeo tras comprar una firma de Castellón
- Los azulejos que se colocan con un click y sin obras: este es el revolucionario sistema del Grupo Pamesa
- Una azulejera de Castellón ya fabrica con el horno eléctrico para cerámica más grande del mundo
- Abre una nueva mina para la industria cerámica de Castellón