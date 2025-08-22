La cerámica de Castellón baja de nuevo el consumo de gas y ahonda su descenso de producción

Las empresas de cerámica de Castellón acabaron el primer semestre con una mejora de la producción del 4,7%. Una cifra que sería más abultada de no ser por el traspié de junio, en el que la fabricación descendió un 3,4% respecto al mismo mes de 2024. Todavía es pronto para ver si hay un cambio de tendencia a la baja, después de 12 meses consecutivos de subidas, aunque los primeros indicios apuntan a que el retroceso en el ritmo de fabricación seguirá en el inicio del segundo semestre.

El sector de la construcción, que está dominado por el azulejo en cuanto a consumo de gas, redujo su demanda en un 3,3% en julio, según el informe de grandes consumidores elaborado por Enagás, la principal compañía de transporte de esta fuente de energía en nuestro país. Según ha destacado en diferentes ocasiones la patronal azulejera, Ascer, este indicador suele ser una avanzadilla del dato de producción, por lo que parece que se encadenarán, al menos, dos meses de bajón.

Incertidumbre

El fenómeno puede tener varias causas. Una de ellas, que en julio de 2024 hubo un aumento de la producción del 4%, por lo que un año más tarde era difícil mantener este crecimiento. Pero hay elementos coyunturales que pueden explicar mejor lo ocurrido.

El primero de ellos es la incertidumbre por los aranceles de Estados Unidos. En los últimos meses, tanto la producción como el nivel de exportaciones ha fluctuado en función de las tensiones surgidas entre la Administración Trump y la Unión Europea. En febrero de este año, cuando se dieron a conocer los primeros planes de gravámenes a las transacciones comerciales por parte de Estados Unidos, la producción azulejera apenas creció un 0,1%. En cambio, la situación mejoró en abril, cuando se concedió una tregua para negociar.

Mercados débiles

Junio y julio han estado marcados de nuevo por las dudas. Primero, por la amenaza de subir la barrera comercial al 30%, y luego, por el acuerdo del 15% con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Existe la posibilidad de que en el primer semestre haya habido un acopio de materiales (a Estados Unidos se ha vendido un 14,5% hasta mayo), y que ahora se dé un freno hasta que finalice el año.

Las dudas sobre unas futuras tensiones diplomáticas con este país no son la única explicación al descenso de la producción. Hay destinos importantes para el sector que no han remontado en ventas desde el estallido de la guerra en Ucrania. El ejemplo más claro es Francia, que se mantiene en el segundo puesto de ventas para el Tile of Spain, pero que en los últimos tiempos mantiene una persistente tendencia a la baja.

Exportaciones a la baja

Las exportaciones de enero a mayo muestran que el país vecino sufre un retroceso del 10,4% en ventas, lo que se suma al 11,5% que se dejó en el camino en 2024. Del mismo modo, es significativo el comportamiento de Alemania, que en los primeros cinco meses del presente 2025 retrocede un 5% en ventas, y que en todo el pasado año cayó un 9,9%.

La única nota positiva del presente ejercicio la constituye el Reino Unido, que después de encadenar varios años de descensos, en este tramo de 2025 avanza un tímido 0,2%. Los próximos meses serán determinantes para ver la tendencia hasta final de año.

Las ventas al extranjero son fundamentales para analizar el ritmo de producción de una industria como la cerámica provincial, que exporta más del 70% de lo que produce. El mercado interior es una esperanza a medio plazo, si se confirman las expectativas de un crecimiento en el número de viviendas a construir.