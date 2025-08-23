Porcelanosa se engalana para su décimo aniversario en el corazón de Manhattan

Porcelanosa prepara con mucho cariño la fiesta de aniversario para una de sus tiendas. Y es que es una fecha redonda para uno de sus locales emblemáticos: el décimo cumpleaños de la tienda en Manhattan, Nueva York. Fue el desembarco en la ciudad que nunca duerme y durante la última década ha estado seguido de más aperturas alrededor de Estados Unidos.

La firma orginaria de Vila-real anunció recientemente que será el próximo 18 de septiembre el día en el que soplarán las velas de dicho local, que en los últimos meses renovó su aspecto. La flagship store de Porcelanosa en Nueva York fue rediseñada para maximizar el área de exposición. Esta ampliación fue posible tras el traslado de las oficinas al edificio colindante, adquirido por la firma en 2018 para albergar las áreas administrativas.

Un emblema

Un elegante apartamento inspiracional con soluciones sofisticadas y una ceramoteca con espacios para profesionales fueron los últimos añadidos al espacio neoyorquino. El edificio Commodore Criterion, reformado en su momento por Norman Foster, es el hogar de Porcelanosa en Manhattan desde su inauguración en 2015. Con ocho plantas, incluida una mezzanine y un rooftop, el espacio ha sido remodelado de nuevo para adaptar sus más de 1.200 m2 a un usó plenamente comercial. Entre los dos edificios, la empresa suma 2.000 m2 en Manhattan.

En su día, la inauguración de la tienda se convirtió en uno de los momentos más destacados de la historia de Porcelanosa. La presencia de actores como Richard Gere y Sarah Jessicah Parker, la diseñadora Carolina Herrera y la imagen de la marca durante más de 30 años Isabel Preysler llevaron todo su glamur a la celebración de aquel 9 de septiembre de 2015.

Expansión

Porcelanosa sigue creciendo y a sus más de 1.200 puntos de venta en el mundo y su presencia en 150 países, añadirá cuatro tiendas a la vuelta del verano. Del corazón de Nueva York al corazón de Europa, el 4 de septiembre cortará la cinta de su local en Bruselas (Bélgica).

La siguiente fecha marcada en rojo en cuanto a inauguraciones será el 10 de septiembre, con el grand opening de su espacio en Bellevue, ciudad del área metropolitana de Seattle (en el estado de Washington, situado en el oeste de los EE UU). Se trata de una zona estadounidense conocida por estar a la vanguardia del diseño.

El 18 de septiembre abrirán en Estocolmo (Suecia) y el 25 de septiembre, su showroom en Exeter (suroeste de Reino Unido).