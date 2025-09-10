La producción cerámica vuelve a moverse a la baja: cae un 2,3% en julio

La incertidumbre provocada por las tensiones internacionales y la batalla arancelaria iniciada por Estados Unidos empiezan a hacer mella en los indicadores de la industria cerámica de Castellón. Después de un periodo de mejora de la producción —el 2024 cerró con un incremento del 5,6%, alcanzando 416 millones de metros cuadrados, y los primeros meses de 2025 registraron fuertes alzas—, el verano parece haber iniciado una tendencia negativa.

Retrocesos en producción

Los datos facilitados por el Institut Valencià d'Estadística (IVE) reflejan que en el mes de julio la producción cerámica descendió un 2,3%. Es el segundo mes consecutivo de caídas, tras el 3,5% de junio.

En el acumulado anual, los números se mantienen positivos, con un incremento del 3,6% en el conjunto de enero a julio. Eso sí, se detecta una desaceleración respecto a la racha de finales de 2024 y los primeros meses de 2025.

Consumo energético a la baja

Los números de dos meses son insuficientes para determinar si hay un cambio de tendencia en la segunda mitad del año, en el que se esperaba consolidar la mejoría del sector azulejero. Pero un dato alimenta la incertidumbre: el consumo de gas natural. Según Enagás, en agosto hubo una caída del 4,4% en el sector de la construcción, dominado principalmente por los hornos de las empresas cerámicas.

Impacto de la guerra comercial

Las dudas provocadas por la decisión del presidente norteamericano, Donald Trump, de imponer gravámenes al resto de países generan gran preocupación en la cerámica. En primer lugar, por la importancia de las exportaciones a Estados Unidos, principal cliente exterior del Tile of Spain desde 2020. Además, existe riesgo de un efecto rebote en otros mercados donde está presente el sector.

En un primer momento, los anuncios arancelarios supusieron un aumento de los pedidos desde Estados Unidos, para hacer acopio de materiales. Sin embargo, se teme un descenso brusco en los meses siguientes. En agosto se firmó el acuerdo de aranceles del 15% de EE. UU. a los productos de la Unión Europea, por lo que habrá que esperar a los próximos resultados de ventas para medir el impacto real de esta guerra comercial.