Más de 70 azulejeras ultiman los detalles para desembarcar en Cersaie

Las azulejeras de la provincia de Castellón preparan los últimos detalles para poner toda la carne en el asador en Italia, dentro de una semana. Y es que un grupo de 71 empresas españolas fabricantes y comercializadoras de azulejos y pavimentos cerámicos vinculadas a la patronal cerámica Ascer, con sede en Castellón, participará la semana del 22 al 26 de septiembre de 2025 en la feria internacional de referencia del sector, Cersaie, que tendrá lugar en Bolonia.

El certamen italiano, que en su pasada edición recibió más de 95.000 visitantes, cuenta con una alta internacionalización de visitantes con profesionales provenientes de los cinco continentes.

Además de esas 71 compañías, muchas de ellas castellonenses, participarán en Cersaie otros dos miembros afines a Ascer, según indicó ayer la asociación empresarial en un comunicado.

En nueve pabellones

Las empresas con sello Tile of Spain pueden encontrarse en la totalidad de los pabellones dedicados a la cerámica, que son nueve (pabellones 16, 18, 25, 26, 29, 30, 32, 36 y 37), subrayando lo que desde Cersaie consideran que es «la fortaleza del sector español, que se consolida como el segundo grupo de expositores más numeroso tras el país anfitrión, Italia».

Asimismo, Ascer informó ayer que para facilitar el contacto y la visibilidad de las empresas participantes, la patronal, con el apoyo del instituto público ICEX (España Exportación e Inversiones), pone en marcha un catálogo on line de las empresas Tile of Spain expositoras en la feria trasalpina.

Este catálogo, según sus impulsores, permitirá localizar con facilidad los expositores en la feria, que se podrán buscar por pabellón o bien por orden alfabético, además de consultar imágenes y novedades que presentarán en la feria. Una de las características del catálogo es que será accesible desde cualquier dispositivo móvil.

La presencia de Tile of Spain contará con una amplia difusión a través de redes sociales, en el perfil de Instagram (@tileofspain) y de los hashtags #DiscoverTileofSpainatCersaie y #TileofSpainatCersaie, con cobertura previa, durante y después del certamen.

‘El ingrediente secreto’

Para poner a la cerámica castellonense y del resto de España a la cabeza del evento, durante la feria se reforzará la campaña internacional de Tile of Spain El ingrediente secreto, que destaca los valores diferenciales de la cerámica española y europea: respeto por el medio ambiente, las personas, la innovación, los clientes y un profundo arraigo cultural y territorial.