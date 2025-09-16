Sicer aterrizará en la feria de Bolonia con su proyecto 'Back to Rock'
La fusión de diseño, tecnología y sostenibilidad transforma la cerámica en una experiencia sensorial
Con motivo de la próxima edición de Cersaie 2025, que se llevará a cabo en Bolonia del 22 al 26 de septiembre, Sicer dará a conocer su nuevo proyecto Back to Rock, fruto de la colaboración con Margraf, que aporta el enfoque sensorial de Ipogeo —una línea de que transforma el mármol en una experiencia visual y táctil— con la innovación tecnológica de Sicer, que aporta soluciones avanzadas para superficies cerámicas.
Entre los principales desarrollos de Sicer se encuentra Next Experience Surfaces, una propuesta 100% vítrea con granulometría extrafina que permite crear acabados completamente mates, sin reflejos y de gran suavidad al tacto. Además de su atractivo estético, ofrece excelentes prestaciones técnicas, siendo ideal para superficies de alto nivel.
El nuevo concepto que Sicer llevará a Bolonia responde a las tendencias actuales del diseño, que valoran la conexión con la naturaleza, la autenticidad de los materiales y la artesanía. Las superficies presentadas destacarán por una cuidada elección de texturas y gamas cromáticas, dando lugar a piezas con un carácter más orgánico, matérico y natural.
Innovación tecnológica
Con más de 30 años de experiencia, Sicer es un referente global en la producción y suministro de materiales para la decoración cerámica. La firma colabora estrechamente con fabricantes de grandes formatos, aportando soluciones que equilibran estética, funcionalidad y sostenibilidad.
Su catálogo incluye una amplia variedad de productos (fritas, esmaltes, granillas, tintas digitales y adhesivos), diseñados para adaptarse a las demandas técnicas y creativas más exigentes.
Asimismo, reconocida por su capacidad de dotar a las superficies de efectos únicos, Sicer continúa ampliando su gama digital, incorporando tintas y materiales respetuosos con el medio ambiente.
En este sentido, Technology Lab, el centro de investigación de la compañía, desempeña un papel clave en el desarrollo de productos, que otorga un enfoque especial a la reducción del impacto ambiental de los mismos sin comprometer la calidad. Esta filosofía empresarial, junto con la constante inversión en innovación y la atención al cliente, constituyen la esencia de Sicer, que consolida su proyección a nivel internacional.
