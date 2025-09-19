La cerámica es prioritaria en el futuro de Castellón: primer encuentro entre Marta Barrachina y el nuevo presidente de Ascer

El nuevo presidente de la asociación que agrupa a los fabricantes de la cerámica (Ascer), Ismael García Peris, asumió el cargo hace una semana. Y del 22 al 26 de septiembre tiene su primera prueba de fuego como máximo representante del sector (concentrado en Castellón) en la feria Cersaie de Bolonia.

Apoyo de la Diputación

Entre estos dos momentos, la presidenta de la Diputación de Castellón, Marta Barrachina, se reunió con el presidente de Ascer para expresarle que la industria azulejera es uno de los puntales de la economía provincial, por lo que extendió su apoyo institucional y la voluntad de colaborar en mecanismos que abunden en la competitividad del sector.

"Desde la institución provincial vamos a seguir defendiendo los intereses de un sector estratégico para nuestra provincia, una industria que es motor fundamental de nuestra economía", ha subrayado la dirigente provincial. En ese sentido, Ismael García va a dar continuidad al trabajo realizado por su predecesor, Vicente Nomdedeu, además de aportar una visión renovada que impulse la competitividad y la proyección internacional de las empresas asociadas.

Proyección internacional en Cersaie

Esa proyección internacional tiene como primera parada Cersaie, la feria que abrirá las puertas de su 42ª edición el próximo lunes 22 de septiembre en la ciudad italiana de Bolonia. La presidenta de la Diputación ha reafirmado el compromiso de la institución provincial con la industria cerámica de Castellón, "que es motor económico y fuente de empleo en la provincia, en la Comunitat Valenciana y en el conjunto de España".

La máxima representante de la institución provincial alza la voz en apoyo al sector cerámico de la provincia y en defensa de su fortaleza y potencia exportadora, "un sector estratégico de nuestra provincia que una vez más suma esfuerzos para estar presente en este escaparate internacional, dando una lección en innovación y exportación y llevando el nombre de la cerámica de Castellón a lo más alto en el panorama mundial".

Impacto positivo y retos

"El impacto positivo del sector cerámico de la provincia y su proyección internacional es incuestionable. Nuestra industria tiene ante sí una gran oportunidad para exhibir su excelencia y volver a mostrar a miles de profesionales y visitantes las últimas tendencias e innovaciones en el sector", ha señalado Marta Barrachina.

Además de Cersaie, durante el encuentro mantenido se ha puesto sobre la mesa el Plan Futur Província para impulsar el desarrollo económico de la provincia, maximizando su competitividad, resiliencia y capacidad para atraer inversiones. "Dentro de las oportunidades para dinamizar la economía de la provincia de Castellón, la cerámica es uno de los sectores industriales estratégicos para proyectar nuestra tierra".

La visita se realiza con motivo del relevo en la presidencia de Ascer. / Javier Vilar

Palancas de futuro

Destacar que, a través del Plan Futur Provincia, se han fijado las grandes palancas transversales, es decir, las oportunidades integradas que conectan diversas iniciativas sectoriales con el fin de crear sinergias que maximizan el impacto económico y fomentan la colaboración entre diferentes actores del tejido económico provincial. Y, además, se realiza un análisis en profundidad de los sectores económicos estratégicos para la provincia de Castellón, un análisis con el que se obtienen las oportunidades específicas que la provincia tiene para potenciar cada uno de los sectores.

En este punto, destacar que la atracción de talento, así como la descarbonización y digitalización, son temas donde poner el foco a corto plazo para potenciar el sector cerámico.

Iniciativas de apoyo al sector

Asimismo, Marta Barrachina ha recordado que desde la Diputación de Castellón "respaldamos y apoyamos con firmeza esta industria estratégica, promoviendo la innovación, la formación y la internacionalización".

En este sentido, además de ser el altavoz de la industria cerámica de la provincia para reclamar las necesidades del sector, desde la Diputación Provincial de Castellón, a través del área de Promoción Cerámica, mantienen activas diferentes iniciativas de apoyo al sector, entre las que se encuentra el Concurso Cerámico de Regeneración Urbana (CRU), cuyo presupuesto se ha incrementado hasta superar el millón de euros, y que, edición tras edición, va convirtiendo a la provincia en un gran escaparate del uso de la cerámica en espacios urbanos, con el consiguiente respaldo que supone para este sector industrial.

Convenios y programas

Dentro de estas líneas de apoyo se encuentran los convenios con las patronales Ascer, Anffecc y Asebec. En concreto, el Gobierno provincial destina una ayuda de 80.000 euros a la promoción del sector.

Otra de las apuestas es el programa CeramicRes, que ayuda a fomentar la creación artística contemporánea en cerámica, un programa que conecta el arte con el territorio.