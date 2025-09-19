Más ecológico y con menos uso de agua: la novedad que estudia el ITC para la cerámica

El Instituto de Tecnología Cerámica (ITC) es un espacio de referencia a la hora de analizar nuevas vías para la fabricación de productos por parte de la industria azulejera de Castellón. A lo largo de su extensa trayectoria ha estado en primera fila de la investigación, con la voluntad de transferir sus conocimientos a las empresas del clúster provincial.

Proyecto Gransludge

Uno de los nuevos ejemplos es el proyecto Gransludge, cuya andadura ha comenzado recientemente, y que tiene como objetivo analizar la viabilidad de nuevos sistemas para la elaboración de productos. En este caso concreto, la metodología permitiría reducir el consumo de agua y aportar ventajas medioambientales.

Para ello, hay que superar una serie de limitaciones técnicas, que se analizarán con detalle dentro de este proyecto, que se desarrollará hasta junio de 2026 y cuenta con el respaldo del Instituto Valenciano de Competitividad e Innovación (Ivace+i) a través de los fondos europeos Feder de desarrollo regional, con la ayuda de varias empresas del sector.

Reutilización de lodos

El estudio se basa en la reintroducción de los lodos en el proceso de producción, mediante el sistema de procesado por granulación.

La etapa para preparar la composición de la baldosa puede llevarse a través de dos sistemas: la atomización o la granulación. El sistema más común es la atomización, que emplea más agua y energía que la granulación, aunque tiene menos limitaciones técnicas.

Lodos de una empresa que colabora con el proyecto. / Mediterráneo

Ventajas de la granulación

La investigación del ITC pretende desarrollar técnicas de granulación con lodos y, a su vez, incorporar estos lodos recuperados en las baldosas cerámicas, siempre que presenten propiedades técnicas adecuadas para la fabricación de dichos materiales.

Con Gransludge se pone el foco en la tecnología por granulación porque permite disminuir significativamente los elevados consumos de agua y energía asociados al proceso tradicional por atomización: por ejemplo, utilizando la granulación se requiere únicamente alrededor del 10% de agua, en comparación con el 35% necesario en la atomización. Si se considera además la posibilidad de reutilizar el agua contenida en los propios lodos, el proceso podría alcanzar un consumo de agua prácticamente nulo.

Objetivos del estudio

Entre los objetivos de este estudio está el demostrar la viabilidad de fabricar baldosas con propiedades técnicas adecuadas mediante la granulación, al tiempo que se valorizarán residuos cerámicos procedentes de lodos, transformándolos en una materia prima secundaria con aplicabilidad industrial en la fabricación de productos cerámicos. Esto permitiría sustituir materias primas convencionales y contribuir a la disminución de residuos y al fomento de la economía circular.

Otro hito se centrará en evaluar los beneficios económicos y medioambientales derivados del uso de esta tecnología, en comparación con los procesos convencionales de atomización. Y, por supuesto, en transferir estos resultados tecnológicos a las empresas, promoviendo acciones de formación y demostración de resultados, entre otras actividades.