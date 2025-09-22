APE Grupo participa un año más en Cersaie, con una propuesta que trasciende lo puramente estético, para reivindicar el papel del diseño como experiencia emocional y transformadora.

Bajo el lema What you see, what itmeans, la compañía invita a reflexionar sobre la dualidad entre lo visible y lo que trasciende a la apariencia. El diseño se presenta como un lenguaje capaz de transmitir emociones y significados profundos, más allá de la materialidad del producto.

La campaña se inspira en los principios de la arquitectura y del arte —como la estructura, la tensión, la atmósfera o el ritmo— y los traslada a escenas visuales que buscan despertar inspiración en arquitectos, interioristas y profesionales del sector.

APE Grupo reivindica el diseño como experiencia transformadora

En su estand, ubicado en el hall 26, estand B22, APE Grupo ofrece una puesta en escena que materializa un espacio donde las colecciones cerámicas dialogan con la cultura, la innovación y la sensibilidad artística, reafirmando así la identidad de la marca como referente en diseño y creatividad.

El área expositiva se divide en cuatro ambientes, concebidos como espacios reales donde los productos cerámicos muestran todo su potencial creativo. Cada ambiente refleja cómo el diseño se convierte en experiencia, siguiendo el hilo narrativo de la campaña. En la zona de trabajo destaca una propuesta especialmente creada para la feria: murales cerámicos con motivos florales diseñados ad hoc, que aportan un carácter decorativo y singular al espacio.

En todos los ambientes se presenta el concepto creativo The perfect mix, una idea que demuestra cómo los materiales de APE Grupo dialogan entre sí en armonía. Gran formato y pequeño formato, colores, texturas y estilos conviven en composiciones donde todas las marcas de la compañía están representadas.

Colecciones

La propuesta de Cersaie pone el foco en la versatilidad y la riqueza estética de las colecciones de APE Grupo. Entre ellas, sobresale la apuesta por los mármoles y piedras cerámicas, como Forest Green, Iwa y Zephyra, reafirmando la capacidad de la firma para reinterpretar materiales naturales con un nivel de detalle excepcional.

Otra de las grandes novedades es Verse, una colección que reinterpreta la apariencia del barro natural mediante un acabado espatulado de alta precisión. El resultado es una superficie capaz de reproducir con fidelidad la textura artesanal y las sutiles variaciones cromáticas propias de los materiales hechos a mano, acercando la tradición a un lenguaje contemporáneo.

También ocupa un lugar destacado Carmen true tiles, la marca de pequeño formato con clara vocación decorativa. En esta edición, Carmen sorprende con propuestas de fuerte carga artística, como Arka, un mosaico de huellas donde la materia cuenta su propia historia; y Touch, inspirada en los juegos ópticos del arte cinético, un movimiento artístico del siglo XX que explora la ilusión de movimiento, el dinamismo y los efectos visuales cambiantes a través de la luz, la geometría y la percepción.

Con esta iniciativa, APE Grupo refuerza su compromiso con la innovación y la cultura del diseño, situando al usuario en el centro de su propuesta y consolidando su papel como socio estratégico para arquitectos, interioristas y profesionales de la prescripción.

What you see, what it means es, en definitiva, una declaración de intenciones: lo que se percibe en un espacio no se limita a su estética, sino que transmite valores, emociones y experiencias que lo convierten en algo único.