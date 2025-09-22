Argenta refuerza su doble apuesta: diseño y arquitectura

Argenta Cerámica, especializada en el diseño y fabricación de piezas para la arquitectura y el interiorismo, está presente un año más en Cersaie.

La firma presenta su nueva campaña de comunicación internacional Pure. Essential. Refined, cuyo concepto gira en torno a la reinterpretación del mármol con la máxima precisión técnica, transmitiendo pureza material, belleza esencial y sofisticación. Con un estilo minimalista y universal, la acción acompaña a la presentación de nuevas colecciones y refuerza la proyección de la marca en el contexto global del diseño y la arquitectura.

El nuevo espacio expositivo de Argenta da continuidad al reconocimiento obtenido el pasado año, cuando recibió el Premio al Mejor Stand de Cersaie 2024, un importante galardón otorgado por ADI (Associazione per il Disegno Industriale) y decidido por un jurado internacional de expertos en diseño. El reconocimiento consolida a la firma como una de las que mejor interpreta la cerámica en espacios expositivos, valorando su compromiso con el detalle, la innovación y la calidad arquitectónica de sus proyectos efímeros.

Novedades

La primera de las novedades que presenta Argenta es Bergstein, que profundiza en la reinterpretación de la piedra Jura alemana. Disponible en seis tonalidades, que abarcan desde beiges claros hasta grises intensos, se ofrece tanto en porcelánico como en revestimientos de pasta blanca. Sus formatos, que van desde el 30x60 hasta las piezas de 120x280, permiten su aplicación en proyectos residenciales, contract y espacios exteriores, reforzando la apuesta de la firma por los materiales pétreos con un lenguaje actual.

'Flavia', 'Nesta' y 'Raffaello'

Por su parte, la compañía muestra la familia de productos Eterna, con tres nuevas propuestas: Flavia, Nesta y Raffaello. Todas ellas se inspiran en mármoles de referencia y Argenta los traduce al porcelánico con un alto nivel de precisión técnica y estética.

Así, Flavia toma como punto de partida el Travertino, clásico de Tívoli. Sus tonos cálidos y el vetado lineal, recuerda la tradición constructiva mediterránea, ahora adaptada a proyectos contemporáneos. La serie está disponible en acabados mate, lapado y rigata, y en formatos que alcanzan los 120x280. Además, Flavia puede aplicarse tanto en interiores como en exteriores, garantizando continuidad en todo tipo de espacios.

Por su parte, Nesta se inspira en el Calacatta, de Carrara. Su fondo blanco luminoso y las vetas, en grises y dorados, generan superficies de gran expresividad. Las piezas de 120x280 permiten trasladar esta fuerza gráfica a proyectos de gran escala, mientras que los distintos acabados --mate, pulido, silk y lapado-- amplían las posibilidades de integración según la luz y el uso del espacio.

Finalmente, Rafaello recrea el mármol Avorio di Segesta, originario de Sicilia. En tonalidades suaves como Cream e Ivory, la serie de Argenta aporta luminosidad y equilibrio cromático a cualquier espacio, lo que la convierte en una opción versátil para viviendas, oficinas o espacios colectivos. Raffaello se adapta a contextos muy diversos debido a su estilo contenido pero reconocible.

Con estas tres nuevas series, la colección Eterna de la compañía se consolida como una antología de mármoles reinterpretados, capaces de conectar la tradición geológica con la innovación técnica del Artech, ofreciendo un variado abanico de soluciones con una marcada personalidad propia, para arquitectura e interiorismo de alcance internacional.

La firma apuesta por un concepto minimalista y universal con estilo propio.