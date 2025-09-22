Ascale debuta con acabados innovadores

Ascale, la firma de superficies de gran formato del Grupo Pamesa, participa en la feria internacional Cersaie con un espacio de 140 m² (ubicado en el hall 36, estand B32 C37), donde presenta al público internacional sus últimas colecciones.

Entre ellas destaca Aura Lux White, una creación inspirada en un ónice, que incorpora una nueva textura para intensificar la profundidad visual y reforzar su carácter elegante y exclusivo. Por su parte, la serie Amaya Linen se inspira en la piedra natural y ofrece una propuesta cálida y versátil, que transmite armonía y confort.

El lanzamiento de estas dos series se realizará de la mano de los distribuidores de Ascale en una presentación internacional, lo que permitirá que los clientes puedan disponer de las novedades de forma inmediata, sin necesidad de esperar para incorporarlas a sus proyectos.

Además, otros modelos de la colección sumarán nuevos acabados que enriquecen la experiencia sensorial del material. Estas superficies apuestan por un mayor protagonismo de la textura, con vetas más expresivas y un tacto cuidado que potencia la autenticidad de cada diseño. No se trata solo de un valor estético, sino de una manera de ofrecer al arquitecto y al interiorista herramientas más versátiles para crear ambientes únicos, donde la vista y el tacto dialogan entre sí.

Con esta estrategia, Ascale reafirma su compromiso con la innovación a través de las texturas, entendidas como un recurso diferenciador que responde a las tendencias actuales en diseño de interiores. Superficies que, además de cumplir con los más altos estándares técnicos, aportan profundidad, naturalidad y realismo, contribuyendo a redefinir la manera en que se conciben y habitan los espacios.

Y es que Ascale es piedra sinterizada de gran formato, una superficie ultracompacta, resistente y 100% natural, creada para responder a los desafíos del diseño y la arquitectura contemporáneos. Su proceso de fabricación se basa en la sinterización de minerales naturales, mediante altas presiones y temperaturas que dan lugar a un material técnico de altas prestaciones. Es ideal para encimeras, fachadas, pavimentos y todo tipo de superficies, tanto en interior como en exterior.

Ascale aporta profundidad y naturalidad, redefiniendo espacios sin renunciar a las prestaciones de máxima calidad.