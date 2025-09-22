El azulejo de Castellón evidencia su fortaleza ante visitantes de todo el mundo.

Las empresas españolas son una parte fundamental de Cersaie y este 2025 no es una excepción. Después de la anfitriona Italia, las firmas de nuestro país son más numerosas en el recinto ferial de Bolonia, con 147 expositores, repartidos entre el producto cerámico, esmaltes y colores para el sector, y la asistencia de tres firmas dedicadas a la maquinaria. Por parte de los fabricantes agrupados en Ascer hay 71 empresas representadas, con un total de 84 marcas diferentes.

Todas ellas dan a conocer sus principales novedades y evidencian las fortalezas del denominado Tile of Spain, tanto en lo referente al diseño y formatos novedosos como en las mejoras tecnológicas que aportan las empresas de esmaltes y colores. La feria contó el pasado año con más de 95.000 visitantes, procedentes de todo el mundo. Una cita que este año cuenta con 620 estands, destaca la organización, y que amplía su superficie a los 155.000 metros cuadrados.

Una de las principales novedades es el replanteamiento del pabellón 19, que en 2024 estaba dedicado a equipamiento de cocinas, domótica, baño y revestimientos no cerámicos. En esta ocasión acoge expositores de superficies cerámicas y mobiliario de baño. También se renueva la distribución en los pabellones 31 y 32.

Programación

La feria de desarrolla hasta el día 26 y refuerza la agenda de actividades paralelas, con la presencia de destacados referentes de la arquitectura y el diseño. Uno de los nombres más destacados es el de Ángela García de Paredes, una arquitecta española que intervendrá el jueves dentro del ciclo Construir, Habitar, Pensar. A lo largo de su extensa trayectoria ha realizado diferentes obras emblemáticas en Madrid, Almería o Palencia y entre ellas se incluye el Palau de Congressos de Peñíscola. También es profesora en universidades internacionales y profesora visitante en la Universidad IUAV de Venecia.

En esta ocasión, todo el foco estará centrado en Cersaie, ya que el evento dedicado a la maquinaria, Tecna, y que se desarrolla en la ciudad de Rímini, se celebra cada dos años. Después de la convocatoria del pasado año, volverá en 2026. En Bolonia habrá tres compañías españolas dedicadas a este segmento y que pertenecen a la agrupación Asebec.

En lo que respecta al plano institucional, se esperan las tradicionales reuniones entre los responsables de las patronales española e italiana. Si en ediciones anteriores se hizo referencia a los diferentes planteamientos de sus respectivos gobiernos nacionales a la hora de afrontar la crisis energética y su impacto en la industria, en esta ocasión los fabricantes italianos muestran una especial preocupación por la competitividad de sus productos.

En 2024, los fabricantes italianos facturaron unos 6.000 millones de euros, lo que supone un descenso del 1,8%. De sus costes de producción, el 20% corresponde a la energía, algo que reduce los márgenes respecto a los competidores de fuera de la UE.

Por otro lado, Cersaie reforzará su papel como evento de referencia de la cerámica europea, tras la decisión de Cevisama de integrarse en la feria Hábitat de Valencia, de modo que pierde su condición de evento independiente. No habrá actividad a finales de febrero, sino que se trasladará a septiembre de 2026, prácticamente en coincidencia con Cersaie.