Azuvi sorprende con una propuesta efímera, sostenible y reutilizable

Azuvi Ceramics participa en Cersaie con una propuesta que reafirma su posición como marca de referencia en el diseño cerámico internacional. La firma presenta sus colecciones en un estand con una innovadora propuesta de arquitectura efímera, sostenible, funcional, reutilizable y eficiente.La estructura principal está basada en aluminio y elementos modulares seleccionados por su resistencia y calidad estética, y por su capacidad de ser desmontados, almacenados y reutilizados en futuras ediciones o proyectos. Esta reutilización consciente de los materiales reduce significativamente el impacto ambiental y también refuerza el compromiso de la marca con un diseño responsable y duradero. Así, el espacio se transforma en un entorno versátil y coherente con los valores contemporáneos de circularidad y respeto por los recursos.

Bajo ese concepto, Azuvi crea el leitmotiv The Gallery, un lema y un entorno inmersivo donde la cerámica se convierte en la protagonista, envuelta en una atmósfera que evoca una galería de arte contemporáneo, con una iluminación pensada para realzar texturas, acabados y emociones.

La cuarcita brasileña imprime personalidad a las piezas de la serie ‘Jatoba’ de Azuvi. |

La firma presenta una propuesta sofisticada, a través de colecciones que establecen un diálogo entre estética y la riqueza visual de los materiales cerámicos. Entre las principales novedades destacan varias series: Gulhi, una colección que profundiza en la belleza atemporal de la piedra caliza, cuya superficie se embellece con minúsculos sedimentos de origen marino. Esta inspiración mineral se intensifica con Jatoba, una serie que captura la intensidad y profundidad de la cuarcita brasileña, enriquecida con matices y vetas que realzan su belleza natural. La potencia estética continúa con Jurassic, una propuesta de origen volcánico que combina un fondo abujardado y vetas con mucho carácter. El equilibrio y la sobriedad llegan con Luna, que apuesta por una estética más sutil y envolvente, inspirada en una piedra caliza francesa. Finalmente, Silverstone cierra esta narrativa con una elegancia discreta y diferenciadora, inspirada en una cuarcita de tonos grisáceos y matices blancos.