Comienza Cersaie: la cerámica de Castellón busca despejar las dudas pese a la incertidumbre global

Como cada año a finales de septiembre, la cerámica de Castellón se desplaza a Bolonia para mostrar toda su potencia en la feria Cersaie. Un evento que acoge a visitantes de todo el mundo, en el que las empresas españolas son las más importantes tras las del país anfitrión, Italia, y que está rodeado de la incertidumbre internacional, protagonizada especialmente por los aranceles de Estados Unidos y la masacre en Gaza, que ha supuesto la interrupción de acuerdos comerciales entre la Unión Europea e Israel.

Primeras horas de la feria Cersaie 2025 / Bartomeu Roig

Las largas colas, el tiempo nuboso y las elevadas temperaturas han marcado los primeros compases de este evento, que se desarrollará hasta el viernes 26, con la idea de superar los 100.000 visitantes, una cota que no se alcanza desde la pandemia.

Expectativas de participación

Desde primera hora se podía ver al nuevo presidente de la Asociación Española de Fabricantes, Ismael García Peris, que recorrió algunas de las firmas participantes. "Estamos a la espera de que la afluencia se anime a partir del mediodía", explicaba. Además, confía en que parte de las dudas generadas por grandes clientes internacionales de la cerámica española queden compensadas por el comprador nacional, gracias al repunte del sector de la construcción. "Después de las grúas y el cemento, venimos nosotros", mencionó. En Cersaie hay más de empresas castellonenses, de las que forman parte de Ascer, que vuelve a contar este año con un punto de encuentro a la entrada.

La innovación tecnológica en los procesos de fabricación y la reciente adquisición de empresas de pequeño formato han animado las semanas previas a Cersaie, pero esto no resta interés a los grandes formatos. Ascale, del Grupo Pamesa, comparece por primera vez con stand propio. Noemí Úbeda detalla que los primeros momentos de la feria "han sido muy positivos, y esperamos que se consolide en el resto de días". Ascale muestra sus piezas, que alcanzan tamaños de 1,60 x 3,20 metros.

Esmaltes y apoyo institucional

Otro foco de atención está en el pabellón dedicado a los esmaltes y colores cerámicos. Un campo en el que España es líder mundial. Allí se ven clientes procedentes de azulejeras de todo el mundo, con el fin de conocer las últimas novedades, tanto a nivel técnico como en calidad medioambiental.

En esta primera jornada también ha acudido el presidente de la Autoridad Portuaria de Castellón, Rubén Ibáñez, para mostrar su respaldo a las empresas de la provincia, en forma de bonificaciones para exportar sus productos, y para animar al sector a mandar producto cerámico desde el puerto de Castellón.