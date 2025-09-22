Ecoceramic presenta en feria 'Roots by Gravita'
La firma confirma su capacidad de inspirar y transformar los espacios a través de una cerámica que evoluciona sin límites
Ecoceramic, empresa del Grupo Pamesa, refuerza su posicionamiento en el mercado internacional con el lanzamiento de Roots by Gravita, un sistema de colecciones que combina tecnología avanzada, diseño contemporáneo y sostenibilidad.
Gravita marca un nuevo estándar en la industria cerámica. Esta tecnología digital permite transformar el diseño en materia tridimensional mediante la aplicación de tinta estructurante, cola digital y granilla aspirada, generando desde sutiles bajorrelieves hasta altorrelieves de gran impacto. Su principal valor reside en la continuidad tonal de las piezas, que garantiza superficies armónicas y la posibilidad de combinar colecciones y formatos sin perder coherencia estética.
Sobre esta base nace Roots by Gravita, raíces que inspiran un sistema cerámico concebido como un lenguaje común en el que emoción, materia e innovación se entrelazan.
Ecoceramic presenta seis colecciones que forman parte de esta gama (Amazonite, Bruma, Cement, Kora, Limestone y Stone), todas ellas complementarias, modulables y disponibles en formatos que van del 30×60 al 120×280.
'Eco Stones'
Bajo el concepto Eco Stones, la firma amplía su propuesta con una línea de piedras en formato 40×60, pensada tanto para exteriores como para interiores. La gama se completa con piezas en formato 22,3×22,3, que ofrecen nuevas posibilidades compositivas para proyectos que exigen precisión, detalle y autenticidad. Imitando el pequeño formato en su máxima expresión material, constituye una propuesta cerámica que responde a las necesidades del diseño contemporáneo sin renunciar al carácter propio de lo hecho aquí.
Además, la marca sigue apostando por el formato 100×100, un tamaño clave que potencia la continuidad visual y la amplitud de espacios, y que también está presente en esta edición.
La estrategia de Ecoceramic combina innovación y sostenibilidad como ejes de crecimiento. Tecnologías como Gravita y soluciones constructivas más ágiles responden a una visión clara: ofrecer productos diferenciales, responsables y con una fuerte carga de diseño, manteniendo un firme compromiso con la eficiencia productiva y la reducción del impacto ambiental.
Con Roots by Gravita y Eco Stones, la firma confirma su capacidad de transformar los espacios a través de una cerámica que evoluciona sin límites y con la vista puesta en el futuro.
