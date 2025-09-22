Esmaltes regresa a Cersaie con 3D Connection, una propuesta que representa la evolución de sus tecnologías cerámicas y la conexión entre diseño, funcionalidad y sensaciones. El objetivo de la firma es proporcionar soluciones que integren innovación, sostenibilidad y diseño sensorial, explorando cómo las tendencias globales influyen en la cerámica contemporánea.En un estand, ubicado en el hall 33, A24-B17, Esmaltes presenta proyectos únicos en los que ha aplicado sus tecnologías más avanzadas y la combinación de distintas aplicaciones, logrando resultados que aportan valor añadido, autenticidad y personalidad a cada colección.

Dimensión creativa

3D Connection es la evolución natural de las tecnologías tridimensionales de Esmaltes, mediante las cuales diseño, relieve y textura se integran en perfecta armonía. Esta propuesta amplía las posibilidades creativas y ofrece soluciones adaptadas a las nuevas necesidades del mercado cerámico.

Las innovaciones que presenta la firma incluyen superficies estructuradas que permiten generar relieves más pronunciados, combinados con diferentes texturas y acabados, que van desde superficies satinadas y sedosas hasta brillos controlados. Esta versatilidad permite realzar cada detalle del diseño, aportando profundidad, naturalidad y carácter a las piezas.

El resultado son colecciones que reinterpretan materiales naturales como la piedra, la madera y el mármol, integrando el equilibrio entre estética, funcionalidad y sensaciones táctiles. Este concepto conecta tradición y modernidad, ofreciendo experiencias visuales y emocionales únicas.

Esmaltes conquista con ‘3D Connection’

Asimismo, la combinación de tintas digitales con la aplicación de productos en seco, como las granillas y los gránulos, permite crear estructuras complejas y efectos decorativos exclusivos. Estas superficies pueden ser pulidas, satinadas o tratadas mecánicamente para conseguir texturas personalizadas y diseños únicos.

Además, las tecnologías utilizadas por Esmaltes son compatibles con diversos soportes cerámicos, como gres porcelánico, monococción porosa y láminas de gran formato, lo que amplía las posibilidades creativas para proyectos arquitectónicos.

Dentro de esta propuesta, la firma alcorina presenta también su gama de granillas ultrafinas (UF), diseñadas para acabados técnicos de alto rendimiento. Estas soluciones permiten obtener desde superficies antislip, ideales para exteriores, hasta acabados pulidos de alto brillo para interiores, combinando estética y funcionalidad de forma equilibrada.

Formato pequeño

El pequeño formato sigue marcando tendencia y, este año, Esmaltes amplía su oferta con nuevas colecciones, que destacan por su alto valor estético y funcional. Gracias a las tecnologías digitales empleadas, estas piezas presentan efectos de volumen, reactivos y relieves que convierten cualquier espacio en una propuesta única.

Esmaltes, fundada en 1952, es un referente en calidad e innovación en el sector cerámico y, a lo largo de su trayectoria, ha consolidado colaboraciones nacionales e internacionales, ofreciendo soluciones personalizadas.

En esta línea, este año reafirma su compromiso con la excelencia y la evolución de la industria, manteniendo la innovación y fortaleciendo su presencia en los mercados globales.