Las exportaciones crecen en el primer semestre pese al vaivén arancelario

Una feria como Cersaie cuenta con asistentes venidos desde todas las partes del mundo. El movimiento que se genera en el recinto ferial de Bolonia constituye, de esta manera, un termómetro para conocer la evolución de los mercados internacionales. Si en los años anteriores hubo incertidumbre por el aumento de los costes energéticos tras el estallido de la guerra en Ucrania y por el descenso de la demanda en países estratégicos como Francia, en esta ocasión las dudas tienen como nombre propio el del presidente norteamericano, Donald Trump.

Son los vaivenes de la guerra comercial iniciada por EEUU los que han marcado el comercio exterior global, con su consiguiente efecto en la industria cerámica de Castellón, que exporta más del 70% de su producción y que tiene a Estados Unidos como principal cliente.

Los primeros anuncios sobre los gravámenes de la Administración Trump se dieron a conocer a comienzos de año, pero no fue hasta el mes de agosto cuando se alcanzó un acuerdo entre EEUU y la UE para establecer un arancel del 15%. Por el momento, la evolución de las exportaciones al mercado norteamericano han sido favorables, en parte por el aumento de pedidos para hacer acopio de materiales.

De enero a junio, las ventas a este país fueron por 263,33 millones de euros, lo que supone un incremento de doble dígito (+12,17%), respecto al mismo periodo del año anterior. Solo se produjo un retroceso de ventas en abril, cuando teóricamente tenían que entrar en vigor los primeros aranceles contra Europa, y que fueron aplazados hasta alcanzar el pacto en verano.

En lo que respecta a las ventas en el resto del mundo, el saldo es mucho más moderado. Se comercializó cerámica española por valor de 1.837,9 millones de euros, con un aumento del 1,3%. Los resultados del segundo semestre determinarán el balance final del año, tras un 2024 en el que las ventas exteriores bajaron un 2,4%.

Competencia india

El de Estados Unidos no es el único frente abierto en el apartado de comercio exterior. También se mantiene la preocupación por el auge de India. Un país que no tiene los costes laborales y medioambientales de la Unión Europea, por lo que se ha convertido en un importante rival. Por este motivo, desde la Comisión Europea se pusieron en marcha una serie de aranceles para hacer frente a la competencia ilegal (dumping), que no impidieron el auge de la entrada de estos productos al club comunitario. La novedad más positiva tiene que ver con la evolución de la primera mitad de este 2025, con un retroceso del 5,73%, tras años de un fuerte auge de la presencia de azulejos indios a la UE. Una merma que los fabricantes indios también tienen en los Estados Unidos. Según los datos de su patronal cerámica, Tile Council of North America (TCNA), la cerámica india encadena dos trimestres consecutivos de descensos. Si de enero a marzo las ventas cayeron un 25,4%, la tendencia se agudizó de abril a junio, con un empeoramiento del 32,7%.

Una situación que ha beneficiado a los fabricantes españoles, que han recuperado la primera posición como suministradores de baldosas y azulejos en Estados Unidos. Las cifras recopiladas por TCNA indican que en el segundo semestre la cerámica española, cuya producción se concentra en Castellón, vendió un 27,3% más.

Mercado reabierto

Dentro de la incertidumbre general destaca un elemento positivo, como es la reapertura del mercado argelino para los productos españoles. Algo que tenía en vilo, hasta el pasado noviembre, a los fabricantes de fritas y esmaltes para la cerámica y de maquinaria especializada en esta industria. En el primer semestre, las ventas de la industria auxiliar cerámica de Castellón a Argelia superaron los 52 millones de euros, mejorando los datos del periodo anterior a la crisis diplomática.