"Se fabrica más fuera de la UE por las trabas de aquí"

--¿Cuáles son las expectativas de los asociados de Anffecc en Cersaie?

--Acudimos siempre con optimismo. Cierto es que este optimismo es actualmente moderado. Confiamos en que suponga un impulso para la recuperación de la demanda, sobre todo en Europa. Tras un año con altibajos, esperamos dinamizar los pedidos y aportar confianza a los mercados, a pesar de las amenazas por conflictos bélicos, arancelarios o logísticos.

--¿Cómo les está yendo este 2025?

--Sigue marcado por una cierta estabilidad dentro de la incertidumbre macroeconómica. El primer semestre ha estado condicionado por la debilidad de algunos mercados exteriores, aunque con la buena recuperación del mercado argelino.a habido un incremento en las ventas del +1,6% con respecto al mismo periodo del año pasado, un +1% en nacional y un +2% en exportación. Confiamos en que ferias como Cersaie permitan cerrar el año con cifras todavía más positivas, recuperando ventas especialmente en Italia, Portugal, Marruecos o Egipto, que están por debajo del año pasado. Esto, unido a la recuperación de Argelia y a la confianza que depositamos en nuestro mercado nacional, puede hacer que 2025 concluya con una variación de ventas positiva.

--¿Hay una mejora entre los fabricantes azulejeros de Europa?

--El mercado europeo está bastante estancado. Italia, que es nuestro principal país consumidor, con más de un 15% de cuota, está cayendo este primer semestre un 24% en cifra acumulada de ventas. También Portugal y Polonia, que están en el top 10, reducen sus compras desde España, y es solo Alemania, con un incremento cercano al 14%, el que muestra algo más de dinamismo pero ya con una cuota más simbólica del 3%. Los principales incrementos de demanda provienen de fuera de la UE como Argelia, que sí ha conseguido recuperar prácticamente el mercado previo al bloqueo, Turquía, Brasil, Vietnam, México, Colombia, o EEUU que ha hecho acopio de materiales en estos meses en previsión de la imposición de aranceles.

--¿De qué manera les puede afectar el arancel del 15% pactado con Estados Unidos por parte de la Comisión Europea? ¿Es un buen acuerdo?

--Cualquier incremento arancelario es un riesgo para nuestra competitividad. EEUU no es un destino prioritario para nosotros, pero todo lo que suponga una amenaza para los mercados internacionales nos afecta y, además, EEUU es un mercado muy importante para nuestro principal cliente, que es la industria azulejera española. Afortunadamente, parece que el acuerdo para el sector azulejero no será tan perjudicial, pues algunos países competidores tendrán aranceles más altos y esto debería favorecer teóricamente a la cerámica española en EEUU. En cualquier caso, es importante que Europa defienda los intereses de su industria y que se arbitren medidas que compensen estos impactos.

--Muchas de sus empresas tienen plantas productivas en otros países. ¿Llegará un día en que la mayor parte de su actividad sea fuera de España?

--Nuestro objetivo es mantener la producción en España, pero para ello necesitamos unas condiciones competitivas en costes (energéticos, materiales, salariales, tributos...), una reducción de la carga regulatoria y burocrática, y un importante apoyo a la inversión y a la industria. La deslocalización no es una meta, sino una consecuencia de la pérdida de competitividad. Si no se corrigen ciertos desequilibrios frente a otros países, el riesgo de deslocalización productiva por parte de nuestros asociados que tengan esta capacidad para llevarla a cabo, será cada vez mayor, y en consecuencia tendremos una pérdida de generación de empleo y riqueza, y más concretamente en la provincia de Castellón.

--Sus datos de exportaciones desde España siguen algo débiles. ¿Esto es efecto de su pujanza en las factorías situadas en el extranjero?

--En parte sí. Cada vez hay más producción cerámica fuera de España y fuera de la UE por las trabas que se implantan aquí y no, incomprensiblemente, en el resto del mundo. No se compite en igualdad de condiciones, y es mucho más rentable producir cerámica en otros países del mundo. La consecuencia es que los proveedores estratégicos, como somos los colorificios cerámicos, nos instalemos cerca de los clientes. En consecuencia se debilitan nuestros datos de exportación. Sí que intentamos compensar estas debilidades con nuestro buen know-how español, pero en muchas ocasiones no es suficiente porque el peso que tiene el coste y el precio de los productos, así como el rápido servicio al cliente, es importante. No obstante, seguimos intentando que nuestra exportación desde España crezca cada año, utilizando nuestras fortalezas como son la innovación.

--Existen avances en el plan para usar hidrógeno para elaborar fritas. ¿Esto es viable económicamente sin la ayuda de las administraciones?

--No, no sería viable. La producción con hidrógeno implica inversiones muy elevadas y costes energéticos que, sin un apoyo decidido a nivel nacional y europeo en forma de ayudas, incentivos fiscales e infraestructuras, no serían asumibles. El proyecto H2Frit avanza bien en el plano técnico, pero se requiere un marco de apoyo estable, garantía de suministro, infraestructuras y un precio competitivo.

--¿Hay convocatorias de ayudas del Gobierno o la Generalitat a la vista para lograr la descarbonización?

--Como ya estamos experimentando estos últimos años, hay más anuncios que acciones y hechos en este asunto. Se anuncian líneas y programas, pero muchas de ellas están en fases iniciales o conllevan requisitos que la mayor parte de la industria, a día de hoy, no puede afrontar. Es fundamental, y así lo manifestamos constantemente, que estas ayudas sean ágiles, con plazos realistas y adaptadas a la realidad de industrias gasintensivas como la nuestra.

--¿Cómo valoran el final de Cevisama como evento independiente? Ustedes llevaban unos años sin acudir.

--Cevisama ha sido durante décadas un referente del sector, pero la realidad de los mercados y del calendario ferial internacional obliga a replantear formatos. Desde Anffecc, como asociación, seguiremos apoyando iniciativas que aporten valor y visibilidad a nuestra industria y a nuestros asociados. La decisión de cada empresa de acudir a una feria es totalmente particular y atenderá, lógicamente, a su estrategia. La asociación no decide, en absoluto, este tipo de acciones o actuaciones.

--No todo es incertidumbre. El comercio con Argelia vuelve a estar activo. ¿Se ha recuperado ya la facturación perdida durante el bloqueo?

--Se está recuperando y estamos en niveles similares a los de antes del bloqueo. Según ICEX, en el primer semestre del año se han exportado 52,7 mill de euros y ha vuelto a la segunda posición en el ranking de exportaciones. Confiamos en seguir así, ya que reconstruir las relaciones comerciales lleva tiempo, si bien nuestros productos y servicios son de alta calidad y muy apreciados por el cliente argelino.

--Los costes del gas se han estabilizado. ¿Cómo van los precios de las materias primas para esmaltes y fritas?

--Los precios del gas se han estabilizado bastante, sí es cierto, pero en unos niveles que están casi duplicando los que tenía antes del conflicto entre Rusia y Ucrania, por lo que lógicamente hace que estemos pagando casi el doble por nuestras facturas de gas respecto a años anteriores a este conflicto. Y sobre las materias primas, al cotizar en mercados internacionales, y tal y como está la situación macroeconómica y arancelaria, la exposición a volatilidad es mucha. Mientras tengan una oscilación y coherente en el mercado, no hay problema. Pero cuando hay una variación repentina, extraordinaria y de gran magnitud, como ya ha pasado con muchas de ellas, y es entonces cuando la gestión es muy complicada tanto por el coste como por la disponibilidad porque entran en juego también las grandes especulaciones. El carbonato de bario, el dióxido de titanio, las alúminas, el cobalto o algunas tierras raras como el praseodimio están en este riesgo.