La factura de la energía baja mientras sigue la duda ante la descarbonización

El creciente impacto de los costes energéticos en las cuentas de resultados de la industria cerámica europea fue uno de los temas más comentados en los pasillos de Cersaie en las últimas ediciones. El coste del gas llegó a alcanzar los 300 euros por megavatio hora, algo que perjudicó a la cadena productiva del sector.

La patronal azulejera española, Ascer, mencionó que la factura del gas y la electricidad bajó en 2024 un 23% respecto al año anterior, con 792 millones de euros. Pese al respiro, este apartado sigue teniendo un elevado peso en la facturación total, hasta el 16,4%. En las últimas semanas, los precios del gas se han estabilizado entre los 30 y los 35 euros. Una cifra que duplica la cotización previa al covid. Además, hay que tener en cuenta el creciente coste por las emisiones de CO2. En 2024 fue de 37 millones para el sector, un 200% más que en el ejercicio anterior.

Para reducir gastos y mejorar en el apartado de sostenibilidad, aumenta la generación de electricidad mediante placas solares. Ya aportan el 9% de toda la energía consumida por el sector, con una generación que crece el 25% respecto a 2023.

Descarbonización

La energía es uno de los asuntos más complejos para un futuro cada vez más próximo en el sector cerámico. Las obligaciones de la Unión Europea de reducir drásticamente las emisiones de CO2 implican grandes dosis de investigación, con un margen de tiempo muy ajustado.

Uno de los principales avances de los últimos meses es el proyecto H2Frit, impulsado por la patronal de los esmaltes del azulejo, Anffecc, y el respaldo técnico del Instituto de Tecnología Cerámica (ITC), con el apoyo de la Generalitat y firmas como bp y Esmalglass, en cuyas instalaciones hay un horno de fritas para testar la fabricación con hidrógeno.

Los resultados han demostrado que técnicamente es viable el cambio del gas por el hidrógeno, que carece de emisiones contaminantes a la atmósfera y se puede producir mediante fuentes de energía renovables. El inconveniente tiene que ver con los precios del producto final. Deben ser equiparables a los actuales para que resulten atractivos a su clientes. Algo que todavía está en duda.

Potencia eléctrica

Para las empresas cerámicas gana fuerza la opción de electrificar los hornos. Desde hace un año, Equipe cuenta con una instalación de estas características para la fabricación de piezas de pequeño formato. Pero dar este paso de manera masiva supone un esfuerzo considerable. El ITC mostró un estudio en el que se pone de manifiesto que sustituir hornos de gas por eléctricos deberá ir acompañado de mejoras en las actuales infraestructuras eléctricas en Castellón. La primera meta debería ser en 2030, con la electrificación del 10% de los hornos, lo que supondría pasar de los 10 megavatios actuales de potencia a 150 megavatios. Un crecimiento que se debe incrementar exponencialmente en los próximos años, hasta alcanzar los 795 megavatios en 2040 y 1.142 en 2050.

En una primera fase sería necesario crear una nueva subestación eléctrica en Vall d’Alba, mejorar la subestación de la Plana y crear un nuevo transformador en Betxí. Inversiones que suponen largas tramitaciones. Otra alternativa sería el biogás, al menos en el horizonte de 2030, pero su producción sigue siendo testimonial.