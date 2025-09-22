'Find Your Essence', la cerámica como expresión de identidad y calidad de Fritta

Coincidiendo con Cersaie 2025, Fritta refuerza su posicionamiento en el sector cerámico con una propuesta que va más allá de la innovación técnica. Bajo el concepto Find Your Essence, la firma perteneciente al Grupo Altadia, invita a descubrir la esencia a través de soluciones cerámicas que combinan tecnología, diseño y personalidad.

Bajo el lema Quality Every day, la marca muestra su compromiso por la calidad, la fiabilidad y la cercanía al cliente, valores de una firma capaz de ofrecer propuestas personalizadas para responder a las necesidades de la industria cerámica en todo el mundo.

Inspiración personalizada

Fritta no solo inspira, sino que guía a cada cliente para que encuentre aquello que le identifica y le representa, ya sea en términos de durabilidad, diseño, versatilidad o eficiencia. Su esencia está también en el modo trabajar y en el resultado final de cada proyecto, adaptando las soluciones a distintos modelos de negocio y estilos creativos. Así Find Your Essence es la forma en que el cliente puede ver y tocar esa calidad, a través de productos diferenciados con características singulares.

Tres líneas

Fritta presenta al público tres líneas diferenciadas, cada una con una personalidad propia donde se logra una conexión perfecta entre la excelencia técnica y el diseño.

La primera de ellas es Serenity, caracterizada por una protección y prestaciones técnicas de vanguardia.

Esta colección está pensada para quienes priorizan la protección y la funcionalidad. Entre las novedades sobresale Nácar, un acabado efecto nacarado adaptable a diferentes técnicas de aplicación, y Pure Matt, que logra un pulido mate sin procesos adicionales. La cubierta Top Middle protege y realza los colores, mientras que la Acero ofrece una protección antiabrasiva superior, manteniendo texturas suaves y alta transparencia. Otros productos como Sugar, Topaz, Silker y Luxsand aportan acabados mate, antideslizantes, iridiscentes y de máxima naturalidad, adaptándose a las exigencias de los proyectos estéticos más ambiciosos.

Otra de las creaciones de Fritta es Freedom, un compendio de volumen, textura y relieve con identidad propia. Esta línea responde a la demanda de proyectos que buscan diferenciarse a través de superficies con volumen creando texturas únicas, sin renunciar a la resistencia y funcionalidad.

Las granillas, aplicadas selectivamente, generan distintos volúmenes y efectos táctiles. Combinadas con las tintas Model Ink y Chisel permiten crear relieves definidos mediante su aplicación antes o después del esmaltado, ampliando así las posibilidades creativas en el diseño cerámico.

Asimismo, Emphasis es sinónimo de profundidad visual y acabados exclusivos. Concebida para quienes buscan impacto visual y exclusividad, esta línea introduce acabados que brillan y transmiten profundidad.

La aplicación de granillas en húmedo permite la obtención de pulidos espectaculares, mientras que con Zafire se logra un efecto de cristal incrustado de gran sofisticación, protegido y realzado por el pulido posterior.

Por su parte, Stardust combina granillas de colores y neutros para la consecución de un efecto puntinato selectivo o uniforme, y el esmalte pulido Polish Glaze está diseñado para conseguir una acabado brillante, liso y de alta reflexión. Las granillas metálicas completan la oferta con destellos y reflejos metálicos que elevan el atractivo visual de cada pieza.

Innovación para el diseño

Con estas novedades, Fritta consolida su posición como referente en el desarrollo de superficies cerámicas avanzadas, ofreciendo a sus clientes soluciones que combinan tecnología, creatividad y altas prestaciones técnicas.

Bajo el eslogan Shape it with Fritta la marca invita a todos sus clientes a hacer realidad su esencia y transformar sus ideas en proyectos innovadores y de alta calidad. La propuesta que presenta en Cersaie promete marcar tendencia y abrir nuevas posibilidades en el mundo del diseño cerámico.