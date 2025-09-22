Geotiles deslumbra en Bolonia con sus nuevas líneas en diseño cerámico

Geotiles, firma fabricante de material cerámico perteneciente al Grupo Pamesa, está presente un año más en la prestigiosa feria internacional de Cersaie consolidándose como referente en innovación y diseño cerámico. Entre sus novedades, la firma sorprenderá a visitantes y profesionales del sector con el lanzamiento de su nuevo formato 100x100 en series como Messa, Moonlight y Stratos, una apuesta que responde a las tendencias actuales de espacios más abiertos, versátiles y modernos.

Pero la verdadera protagonista es la revolucionaria tecnología Gravita, un avance que marca un antes y un después en la industria cerámica.

Gracias a la combinación de aplicaciones digitales avanzadas, tinta estructurante, cola digital y granilla aspirada, Gravita transforma el diseño cerámico en una experiencia tridimensional única. Esta innovación permite crear superficies con relieves de distintos niveles, contrastes de luz y sombra, y un juego visual de gran impacto, convirtiendo cada pieza en una obra de arte que fusiona materia, diseño y sofisticación.

Optimización del diseño

Esta nueva tecnología optimiza el diseño de las piezas cerámicas en todas sus dimensiones aportando valores especiales como la versatilidad en la colocación (mismo calibre para todos los formatos, lo que permite integrar hasta cuatro tamaños en un mismo espacio con juntas alineadas y un resultado homogéneo) y eficiencia y compatibilidad (las serie se combinan entre sí, lo que permite aprovechar el estoc existente junto con nuevas producciones).

Geotiles, gracias a sus nuevos desarrollos y líneas de producto, sigue marcando tendencia con colecciones que no solo decoran, sino que también emocionan al cliente y usuario final. Con estas novedades, que a buen seguro cautivarán al público profesional presente en la feria de Bolonia hasta el 26 de septiembre, la empresa cerámica reafirma su compromiso con la creatividad, la calidad y la vanguardia tecnológica.