"Hay que transformar la incertidumbre en ventaja"

--Hace un año dijo que el sector cerámico se está acostumbrando a la inestabilidad económica. ¿Qué nuevas amenazas pueden acechar?

--Desde 2020 la inestabilidad se ha convertido en una constante, primero con la pandemia y después con las tensiones geopolíticas, ajenas a nuestra propia realidad.oy aparecen nuevas amenazas que el sector cerámico debe vigilar de cerca. En primer lugar, el encarecimiento y la volatilidad de la energía siguen siendo un riesgo crítico para una industria tan intensiva en consumo energético. A ello se suma la presión regulatoria en materia medioambiental, con exigencias cada vez más estrictas en emisiones y sostenibilidad que obligan a inversiones continuas. Por otra parte, la competencia internacional (especialmente de países con costes más bajos y menos regulaciones) está ganando terreno en los mercados tradicionales de la cerámica española. La ralentización de la construcción en Europa, principal destino de nuestras exportaciones, añade incertidumbre a la demanda. Finalmente, la fragmentación interna del propio clúster cerámico, donde cada empresa busca sobrevivir en solitario, debilita la capacidad de actuar de forma conjunta frente a estas amenazas. Y todo esto está afectando a la estabilidad de lo que denominamos clúster cerámico. Y como no hay estabilidad, no hay unidad o sentimiento de pertenencia. Todos somos competidores. En definitiva, los riesgos están ahí, pero también la oportunidad: hacer de la incertidumbre una ventaja, anticiparse a los demás. Transformar la incertidumbre en ventaja mediante innovación, eficiencia energética y diversificación de mercados. Yo, no sé cómo se hace, pero doctores tienen las empresas del sector.

--La débil exportación en Europa y la guerra comercial de Trump, más la crisis de algunas empresas, vuelven a crear inquietud. ¿Viene una nueva crisis en el sector?

--No hablamos de una nueva crisis, sino de una crisis evolutiva. El sector va superando batallas una tras otra, pero se enfrenta a un desgaste constante: desde los cambios en la propiedad de las empresas y el relevo generacional, hasta la presión normativa y fiscal. Y cuando hablamos de cambio generacional, no es solo en los empresarios, sino también en las personas que integran las empresas.

--¿Los efectos de la crisis energética se pueden dar por superados?

--La crisis energética está en pañales y los efectos no pueden darse por superados. Muchas empresas aún arrastran costes elevados en sus cuentas, pese a la cierta relajación de los precios. Los avances tecnológicos para ganar eficiencia y cumplir con las normativas exigen inversión. Esto resta competitividad frente a otros países y la electrificación inteligente es quizás la última gran oportunidad de Europa para reducir esa vulnerabilidad y competir con China y EEUU en tecnología limpia. Las startups que desarrollan redes flexibles y gestión inteligente de la energía están creando la columna vertebral digital que puede definir la próxima transformación industrial.

--En unas semanas celebrarán una nueva edición del congreso de ATC. ¿Cuáles serán los principales asuntos a tratar en esta cita?

--Nuestro lema será Innovación generativa. O sea, a todo gas. Si no, nos comen el terreno los competidores. También se tratará sobre la cohesión del clúster. Y habrá cuatro pilares, que son la descarbonización, digitalización e IA, tecnología y experiencia de cliente.abrá una jornada en Vila-real sobre gases renovables, y otra sobre acumulación y electrificación industrial y en el congreso con la presencia del director de Avaesen, Pedro Fresco, y de Iberdrola para tratar el tema de las redes eléctricas. Los mejores referentes en nuestro sector tratarán las últimas innovaciones. Trataremos de una manera especial la construcción industrializada, y habrá una mesa de diálogo sobre la fortaleza de nuestro clúster. Tendremos una visita a la Ilustre Cerámica, como ejemplo de proyecto creativo privado, rozando la excelencia, y acabaremos con la cena anual de hermandad para pregonar, los 50 años de existencia que cumpliremos el año que viene.

--Uno de los temas de debate será la descarbonización. ¿Qué es más viable, la electrificación o el hidrógeno?

--La tecnología evoluciona a pasos agigantados, en todas las direcciones: gases renovables, biocombustibles, hidrógeno, electrificación inteligente, etc. Irá todo en paralelo y creo que en un plazo cercano y medio, la viabilidad será un sistema mixto: electrificación y gases renovables. El hidrógeno va más lento, no por tecnología sino por coste (una cosa es usar hidrógeno para transformación y otra para combustión), hoy por hoy no es viable por coste. En las jornadas que hemos hecho y hasta el congreso expondremos soluciones tecnológicas mixtas y abordaremos el tema de las redes de distribución eléctricas y la acumulación de la energía. La viabilidad vendrá de la gestión de todas las tecnologías juntas.

--Son muchas las empresas de Castellón que acuden a Cersaie, pero Cevisama desaparece como evento propio en Feria Valencia. ¿En qué posición deja esto a la cerámica nacional?

--Creo que deja huérfana a la industria cerámica en el contexto internacional. Sin eventos de referencia y una producción en decadencia, la marca nacional perderá valor. Siempre defendimos que Cevisama tenía que renovarse y adaptarse a los nuevos tiempos, pero la falta de liderazgo y los egos la han liquidado. Por muchas declaraciones buenistas que hagan, todo el mundo se ha puesto de perfil y ahí el resultado. Estamos ante un nuevo escenario que vamos a ir viendo cómo se desarrolla. Mientras, todos a Cersaie. Llevamos varios años hablando del riesgo de la fortaleza del clúster, con la colaboración de Xavier Molina y su equipo, que últimamente la fundación Nexe le ha publicado un estudio sobre el tema y al que hay que prestar atención, porque también vislumbra soluciones. Siempre hemos expuesto que en un sector donde no hay grandes empresas a nivel global, es bueno el clúster, porque este sí que trabaja como una gran empresa y lo lógico sería aprovecharlo. Pero bueno, la historia se escribe andando.

--En los últimos meses, ATC ha hecho hincapié en los problemas para retener talento joven y proceder al relevo generacional. ¿Qué medidas se deberían tomar para encontrar una mejoría?

--Este desafío requiere una respuesta estructurada y coordinada.ay que transmitir ilusión y romper con los tópicos del pasado, mostrando cómo es realmente el sector hoy en día: una industria altamente tecnológica, con una cadena de valor atractiva, orientada a la innovación y con oportunidades reales de desarrollo profesional. Es imprescindible redefinir la propuesta de valor de las empresas y saber comunicarla eficazmente. Además, fomentar la diversidad generacional dentro de las plantillas no solo es un deber, sino también una palanca clave de innovación y sostenibilidad. Las patronales también deben contribuir a proyectar una imagen más positiva del sector, con una narrativa que ponga en valor las oportunidades, y se debe reforzar el conocimiento en la enseñanza, especialmente en los institutos.

--¿La inteligencia artificial será la solución para esta falta de personal, más que una amenaza para el empleo?

--La inteligencia artificial es una herramienta, y su impacto dependerá de cómo se use. Creará nuevos empleos y destruirá otros, sobre todo los más repetitivos, pero en conjunto compensará la falta de personal porque el trabajo se transformará. No hay que verla como una amenaza, sino como una oportunidad para cubrir puestos con problemas de relevo generacional. El reto es formarse y adaptarse: Las generaciones de los milennials para arriba tienen que hacer un esfuerzo para adaptarse y aprender. Las generaciones más jóvenes ya traen estos cambios incorporados

--¿El sistema educativo de la provincia está enfocado en captar vocaciones para el clúster azulejero?

--No, sigue desligado de la realidad del clúster cerámico: depende más del voluntarismo de algunos profesores que de una estrategia real. Tenemos que cambiar la percepción que tienen los jóvenes de la cerámica, con planes de comunicación con las instituciones y las empresas.