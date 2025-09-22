Innovación, diseño y sostenibilidad se dan la mano en Esmalglass-Itaca

Esmalglass-Itaca vuelve a Cersaie con propuestas que impulsan una industria cerámica más creativa, innovadora y sostenible, donde la excelencia es clave para la evolución de los materiales y el progreso del sector.Perteneciente al grupo Altadia, Esmalglass–Itaca se ha convertido en el motor tecnológico del grupo con el desarrollo de productos de alto valor añadido. Una actividad que le consolida, desde hace años, como socio estratégico y de confianza para fabricantes de todo el mundo a quienes ayuda en sus ventajas competitivas, diferenciación y evolución. Una vocación de servicio que reafirma su gran capacidad para transformar procesos, así como su competencia y conocimientos para evolucionar el sector de fritas, esmaltes y tintas digitales.En esta nueva edición de Cersaie, la firma presenta una gama de propuestas ecosostenibles, en las que la investigación y el uso de nuevas tecnologías son fundamentales. Soluciones eficientes, disruptivas y a la vanguardia de un mercado altamente competitivo, cada vez más preocupado por el medio ambiente.

Se trata de una propuesta sólida para diseñar el futuro del sector con responsabilidad y apuesta por la sostenibilidad.

El desarrollo de esmaltes digitales en base agua, la reducción de emisiones y la optimización de recursos son solo algunos ejemplos de cómo la empresa convierte sus valores en acciones concretas. Soluciones y productos que pueden conocerse en esta nueva edición de Cersaie.

Los esmaltes y tintas de la firma responden a los retos actuales de decoración.

‘Digital Glass’

Se trata de un conjunto de esmaltes digitales en base agua aplicado a través de la tecnología Inkjet sin solventes orgánicos a diferencia del sistema tradicional, capaz de reducir hasta 10 veces el uso del agua, eliminar en un 90% la difusión de olores, reducir las emisiones de hidrocarburos y minimizar los desperdicios hasta en un 40%.

Una propuesta sostenible que ha revolucionado el sector al facilitar la automatización y aumentar significativamente la velocidad en el cambio de modelos, lo que se traduce en una reducción de la mano de obra y una mayor capacidad de adaptación a las demandas del mercado. Sin duda, una mejora operativa muy importante para el sector cerámico.

En Esmalglass-Itaca cuentan con sets de tintas diseñados para responder a los retos actuales de la decoración cerámica, en línea con lo que exige el mercado: sostenibilidad, rendimiento y calidad estética. Formulados para reducir las emisiones y eliminar los olores a la salida de las chimeneas, ofrecen una mayor versatilidad en las aplicaciones digitales, incluso en gramajes altos o con efectos complejos.

Dentro de esta gama destaca el set Hydro, «nuestra propuesta de tintas base agua que representa el mayor avance en la reducción del carbono emitido y en la apuesta por una cerámica más sostenible, sin renunciar a la estética ni a la innovación tecnológica», afirman desde la empresa.

Belleza, elegancia y realismo son valores que aportan los productos de la empresa.

Fritas con hidrógeno

En Esmalglass-Itaca «participamos activamente en el proyecto H2Frit, una iniciativa pionera liderada por ANFFECC y subvencionada por la Generalitat Valenciana, que ha demostrado la viabilidad técnica de producir fritas cerámicas utilizando hidrógeno como combustible. Este avance supone un auténtico hito para el sector, al representar un paso decisivo en el camino hacia la descarbonización y la transición energética», aseveran.

El hidrógeno es una alternativa real a los combustibles fósiles en uno de los procesos más exigentes y de mayor consumo energético: la fusión de fritas. Gracias a esta innovación, es posible reducir de forma significativa las emisiones de CO2, reforzando su compromiso con la sostenibilidad y posicionando a Esmalglass-Itaca como un referente internacional en innovación industrial.

El éxito técnico alcanzado con el proyecto confirma que la aplicación del hidrógeno en la fabricación de fritas no solo es viable, sino también estratégica, y abre la puerta a un futuro en el que la cerámica destaque no únicamente por su calidad estética y técnica, sino también por su contribución activa a un planeta más limpio y sostenible.

Estas tres innovaciones benefician al sector industrial al reducir el impacto ambiental y los costes asociados al consumo de agua.

Esmalglass-Itaca es hoy en día un referente para el sector cerámico, cuyo reconocimiento y prestigio mundial se ha conseguido gracias a su estrategia, acciones inteligentes y a los propios valores de la compañía.

Contar con una red técnica internacional que permite la cercanía al cliente; su gran capacidad para integrar diseño, tecnología y procesos; disponer de una estructura industrial y logística robusta; apostar por una cultura organizativa orientada al cliente desde la excelencia y, por supuesto, contar con unos valores donde se refleja que la calidad es innegociable y que el compromiso, diálogo y cercanía son clave para tejer relaciones duraderas en el tiempo con los clientes han convertido a Esmalglass-Itaca en líder mundial, referente en el sector industrial.