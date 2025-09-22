Integra Solutions rubrica el potencial creativo de sus propuestas expositivas

Integra Solutions, presente un año más en Cersaie, se reafirma y consolida como especialista en diseño, fabricación, montaje y decoración de espacios expositivos, gracias a su servicio integral. Esta cualidad profesional, unida a su capacidad creativa, ha favorecido el incremento de sus interacciones y sinergias, tanto a nivel nacional como internacional. A través de una nueva marca, Inzon, la firma ha potenciado áreas clave en el desempeño de su actividad, entre las que figuran el diseño, el desarrollo técnico, el diseño de ambientes, la decoración y el interiorismo, a los que suma la asistencia y supervisión para los estands que no fabrica directamente. Este último servicio responde a la colaboración de Integra Solutions con otras empresas del sector o aquellos clientes que requieren de asesoramiento profesional con un enfoque estético y arquitectónico.

La capacidad creativa de la firma reafirma su liderazgo en el desarrollo de espacios.

Confianza

El buen hacer de la compañía le ha valido la confianza de empresas de prestigio. Prueba de ello es que en la presente edición de Cersaie, lntegra Solutions ha trabajado con Estudio Cerámico, Grecogres, Undefasa y Southern Quarries (esta última para la feria Marmomac de Verona). Estas y otras prestigiosas firmas escogen a la empresa de la Vall d’Uixó en base a cuatro premisas clave: servicio integral, cercanía en el trato directo con el equipo, resolución e integridad.

También han depositado su confianza en la firma para el diseño y desarrollo de sus estands, STN, Cristacer, Gresmanc, Viva Porcelain, Monopole y Revoir Paris.

Versatilidad

La versatilidad es uno de los principales valores de Integra Solutions y esta le permite desarrollar una amplio abanico de facetas creativas sin perder su esencia ni dedicación.

La arquitectura efímera constituye también parte de la oferta de servicios de Integra Solutions, no obstante la firma sigue afianzándose en la realización de show-rooms o corners, como los que ha materializado para firmas como Bestile, Peronda, Newker o Ape.

Por lo que respecta a las exposiciones de ámbito nacional, Integra Solutions ha llevado a cabo proyectos en Valencia, Vigo, Bilbao, San Sebastián, Ibiza, etc., para distribuidores independientes o grupos de distribución.

Asimismo, en el ámbito internacional, la empresa de la Vall d’Uixó mantiene una estrecha colaboración anual con Bringhen (en varias ciudades de Suiza) y ha estado presente en otras ciudades del mundo, como Dubai, Berlín, París, Burdeos o Lyon.

Integra Solutions realizará una exposición en Ajaccio (Corcéga) y otra dedicada a los arquitectos en Dublín.