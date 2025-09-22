Monfort conecta el sector cerámico con Europa con la máxima fiabilidad

Transportes Monfort es un referente en el sector a nivel internacional gracias a su calidad de servicio, fiabilidad, capacidad de respuesta, e innovación y preocupación por el medio ambiente.

Con más de 90 años de experiencia, es una de las principales empresas españolas de transporte de mercancías por carretera, con rutas a más de 1.000 destinos internacionales, y una herramienta básica en la expansión internacional de los sectores vinculados al distrito cerámico castellonense (azulejos, fritas y esmaltes, productos químicos o maquinaria), y un aliado imprescindible en el proceso de expansión e internacionalización de los sectores económicos de Castellón y norte de Italia.

La empresa ofrece una amplia gama de servicios, entre los que figuran el transporte nacional e internacional de carga completa, grupaje, productos pulverulentos, mercancías peligrosas y residuos, tanto en plataforma como en cisterna de productos pulverulentos. A través de su filial Transportes Belda de Benicarló, ofrece transporte de productos químicos líquidos, incluido ADR, a nivel nacional e internacional; así como el servicio Short Sea Shipping (Transporte marítimo de corta distancia) cuyas principales ventajas son su eficiencia, ahorro de costes y el respeto al medio ambiente.

La firma castellonense también presta servicios logísticos completos, ya que dispone de más de 15.000 m2 de modernas y amplias naves, dedicadas al almacenaje y reenvasado de mercancía en la avenida Enrique Gimeno de Castelló, con autorización APQ-Seveso, así como depósito aduanero, un servicio que reporta grandes ventajas fiscales a las empresas usuarias. En resumen, Monfort es la solución perfecta para empresas importadoras de mercancías que desean contar con estoc de materiales en un emplazamiento ventajoso.

Todas las cabezas tractoras de Monfort propulsadas por gasoil son Euro VI, la categoría más respetuosa con el medio ambiente y con una edad media actualmente inferior a 3 años, su flota también incluye ocho tractoras que funcionan con gas natural vehicular, lo que genera menos emisiones contaminantes. Los vehículos son renovados constantemente para evitar averías y paralizaciones durante los viajes, y cuentan con las máximas condiciones de seguridad para los conductores en la carretera.

Garantías

Monfort realiza un esfuerzo constante por la innovación y el cuidado del entorno. Fue una de las primeras empresas de transporte de mercancías por carretera de Europa en incorporar a su flota vehículos de gran tonelaje impulsados exclusivamente por Gas Natural Vehicular, así como en integrar a sus instalaciones en la Ciudad del Transporte Castellón, un depósito para GNL (Gas Natural Licuado) de 60 metros cúbicos y dispensers de GNC (Gas Natural Comprimido) y GNL para dar servicio al público en general.

La firma posee las certificaciones de calidad ISO 9001, ISO 14001 y SQAS Road para el transporte de productos químicos, y está certificada en GMP+ e inscrita en el programa Operation Clean Sweep para evitar la generación de residuos de granza de plástico.

Asimismo, un sofisticado sistema de información y localización vía satélite permite posicionar todos los vehículos de Monfort en mapas georeferenciados, para visualizar el punto exacto en el que se encuentra un vehículo, comunicarse con el conductor y trazar las rutas más óptimas, además de permitir saber en tiempo real cuál es la ubicación exacta de cada vehículo, una información que es accesible para sus clientes.

La filosofía de Monfort se basa en ofrecer un servicio de primera calidad, sin fallos ni demoras, adaptándose a las necesidades de sus clientes.