Navarti llega a Cersaie con un nuevo estand, en el hall 16, A14 B13, concebido como un espacio en el que innovación y sensibilidad mediterránea se encuentran. En él, la firma presenta Gravita, una tecnología digital que transforma el diseño cerámico en materia y arte tridimensional, y los hace dialogar con sus nuevas colecciones inspiradas en paisajes únicos. Gravita es una familia de efectos digitales que lleva la cerámica más allá de la superficie. A través de aplicaciones avanzadas, ofrece una gama de acabados que convierten cada pieza en un objeto cargado de volumen, luz y textura. Su fuerza reside en la capacidad de generar relieves tridimensionales sofisticados, que multiplican la expresividad del material mediante tintas estructurantes capaces de reaccionar con el esmalte y crear sutiles relieves, aplicaciones de cola digital y granilla que permiten un mayor volumen con una perfecta integración gráfica y, sobre todo, con la combinación de ambas técnicas, logrando contrastes de luz y sombra que transforman la cerámica en un juego visual. Las ventajas de esta innovación son la versatilidad de diseño, la eficiencia en los procesos y una integración ágil en la producción, pero lo más importante es el resultado estético, con superficies que alcanzan un realismo inédito, máxima intensidad cromática y una riqueza visual que eleva cada proyecto. Con Gravita, la cerámica se convierte en un aliado creativo capaz de inspirar arquitecturas y aportar un valor diferencial en el diseño.

Navarti crea atmósferas a través de la cerámica

Propuestas

Sobre este lienzo innovador, Navarti presenta sus últimas series, como Cadaqués, que reinterpreta la piedra de San Vicente con la claridad y luminosidad de la Costa Brava; Irta, que aporta la sobriedad de la Campaspero evocando la fuerza serena de los acantilados; Maó, que recoge el carácter menorquín de un cemento que combina sencillez urbana y calma insular; y Saona, que transmite la solidez y frescura de un granito fino que recuerda las calas escondidas. Cada colección es un paisaje convertido en material, y Gravita potencia sus matices hasta transformarlos en experiencias sensoriales completas.

El estand se presenta como un recorrido que conecta lo efímero con lo perdurable. Tessura, el pueblo imaginario que sirve de escenario narrativo, simboliza ese lugar que solo se visita una vez pero queda en la memoria, y Gravita lo hace posible.

En las creaciones de Navarti, la innovación y la esencia del Mediterráneo se entrelazan para dar forma a un futuro en el que diseño y tecnología caminan de la mano, aportando profundidad a cada superficie.