Pamesa mira hacia un futuro atemporal
Las propuestas de la firma combinan estética, tecnología y experiencia sensorial, en base a la aplicación de la tecnología ‘Gravita’, que consigue texturas realistas, enriquece los colores y ofrece formatos modulables
En un mundo cada vez más digital y fugaz, la cerámica se presenta como un material capaz de equilibrar tradición y modernidad, ofreciendo sensaciones de calma, autenticidad y durabilidad. Los nuevos proyectos de interiorismo buscan materiales que conecten con la naturaleza y despierten los sentidos, transformando la materia en emoción. La propuesta de Pamesa Cerámica para Cersaie 2025 responde a esta necesidad con colecciones que combinan estética, tecnología y experiencia sensorial.
Las creaciones de Pamesa, basadas en piedras, mármoles y cementos reinterpretados en clave cerámica y materializados en Aina Stone, Dover, Dune o Gara Stone, crean ambientes estables y atemporales, mientras que los mármoles de colecciones como Glacier, Diverso o Bianco Perlino reflejan la elegancia discreta del lujo silencioso, tendencias globales que potencian la sofisticación sin estridencias.
Asimismo, los formatos grandes, que alcanzan hasta 120x280 ó 160x160, permiten diseñar superficies continuas que amplifican la sensación de espacio y fluidez, mientras que los porcelánicos de 20 mm amplían la arquitectura hacia el exterior, integrando interiores y terrazas.
El diseño actual también busca experiencias táctiles y sensoriales. En este sentido, Gravita, la nueva tecnología de Pamesa, combina aplicaciones digitales avanzadas para conseguir texturas más realistas, enriquecer los colores y ofrecer formatos modulables --120×280, 120×120, 60×120, 60×60 y 30×60 cm-- que permiten crear composiciones armoniosas y continuas. Dentro de Gravita, CōreTech propone un sistema integral con tres series --Cōre, Cōre Pro y CōreMix-- diseñadas para combinarse entre sí y explorar nuevas posibilidades estéticas.
Por lo que respecta a los revestimientos de la firma en pasta blanca, como Core, Lin, Alba Stone, Anza, Dosso y Eleganza, incorporan relieves que juegan con la luz y la sombra, transformando las paredes en soportes vivos que aportan emoción y movimiento al espacio.
Con estas novedades, Pamesa Cerámica presenta en Cersaie un diseño que no solo sigue las tendencias actuales, sino que se proyecta hacia un futuro atemporal, sensorial y sostenible, capaz de crear ambientes equilibrados y llenos de personalidad.
- Una empresa cerámica de Castellón presenta concurso de acreedores
- La propietaria de Keraben toma medidas en Castellón tras descender el beneficio un 40%
- La crisis acaba con 12 empresas de la cerámica en Castellón: estas son las previsiones para el 2025
- Un histórico de la cerámica de Castellón da un paso al lado: su emotiva carta de despedida
- India vuelve a entrar en el sector cerámico europeo tras comprar una firma de Castellón
- Los azulejos que se colocan con un click y sin obras: este es el revolucionario sistema del Grupo Pamesa
- Abre una nueva mina para la industria cerámica de Castellón
- El grupo Pamesa crece con la compra de una conocida empresa