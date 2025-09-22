Pamesa mira hacia un futuro atemporal

En un mundo cada vez más digital y fugaz, la cerámica se presenta como un material capaz de equilibrar tradición y modernidad, ofreciendo sensaciones de calma, autenticidad y durabilidad. Los nuevos proyectos de interiorismo buscan materiales que conecten con la naturaleza y despierten los sentidos, transformando la materia en emoción. La propuesta de Pamesa Cerámica para Cersaie 2025 responde a esta necesidad con colecciones que combinan estética, tecnología y experiencia sensorial.

Las creaciones de Pamesa, basadas en piedras, mármoles y cementos reinterpretados en clave cerámica y materializados en Aina Stone, Dover, Dune o Gara Stone, crean ambientes estables y atemporales, mientras que los mármoles de colecciones como Glacier, Diverso o Bianco Perlino reflejan la elegancia discreta del lujo silencioso, tendencias globales que potencian la sofisticación sin estridencias.

Asimismo, los formatos grandes, que alcanzan hasta 120x280 ó 160x160, permiten diseñar superficies continuas que amplifican la sensación de espacio y fluidez, mientras que los porcelánicos de 20 mm amplían la arquitectura hacia el exterior, integrando interiores y terrazas.

El diseño actual también busca experiencias táctiles y sensoriales. En este sentido, Gravita, la nueva tecnología de Pamesa, combina aplicaciones digitales avanzadas para conseguir texturas más realistas, enriquecer los colores y ofrecer formatos modulables --120×280, 120×120, 60×120, 60×60 y 30×60 cm-- que permiten crear composiciones armoniosas y continuas. Dentro de Gravita, CōreTech propone un sistema integral con tres series --Cōre, Cōre Pro y CōreMix-- diseñadas para combinarse entre sí y explorar nuevas posibilidades estéticas.

Por lo que respecta a los revestimientos de la firma en pasta blanca, como Core, Lin, Alba Stone, Anza, Dosso y Eleganza, incorporan relieves que juegan con la luz y la sombra, transformando las paredes en soportes vivos que aportan emoción y movimiento al espacio.

Con estas novedades, Pamesa Cerámica presenta en Cersaie un diseño que no solo sigue las tendencias actuales, sino que se proyecta hacia un futuro atemporal, sensorial y sostenible, capaz de crear ambientes equilibrados y llenos de personalidad.