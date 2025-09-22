PortCastelló en Cersaie: el 85% de los contenedores que salen del puerto son de cerámica

Las visitas institucionales de Castellón a la nueva edición de Cersaie han comenzado con el presidente de la Autoridad Portuaria, Rubén Ibáñez, que se reunió con representantes de la patronal azulejera, Ascer, y con empresarios, con la finalidad de recordar las ventajas que tiene la salida de producto terminado desde PortCastelló.

"Consideramos que debíamos estar aquí apoyando a un sector importante, por lo que supone de tráficos en el puerto. Aproximadamente el 32% del tráfico del puerto está relacionado con el sector cerámico. Y uno de los alicientes que ofrece PortCastelló son las bonificaciones de cara a las empresas", detalló Ibáñez.

Crecimiento en contenedores

El puerto ha experimentado un crecimiento de mercancías movidas en los últimos meses, con una especial importancia de los contenedores. "Este año rondaremos las 100.000 unidades de TEUs, cuando venimos de 70.000, lo cual es un crecimiento importante", desgranó.

Una mejora que el presidente del puerto atribuyó a "las bonificaciones y luego las nuevas líneas, porque en este momento con Marruecos estamos trabajando muy bien, empezamos ya a trabajar con Argelia también, por lo tanto estas nuevas líneas también están abriendo el mercado del contenedor y la posibilidad de que sigamos incrementando los tráficos".

Relevancia del sector cerámico

De toda esta mejora en contenedores, la mayor parte corresponde al material azulejero. "Abarca un 85% del total de contenedores", afirmó. Pese a esta evolución, "consideramos que nos sigue quedando un camino por andar, por eso hemos querido estar ahora de la mano de Ascer y tenemos esta reunión con ellos, para seguir penetrando en aquellas cuestiones que ellos puedan tener y que nosotros podamos satisfacer, porque al final es un logro común", defendió.

Una de las principales dudas existentes tiene que ver con los viajes entre continentes, que se mueven a través del puerto de Valencia. Rubén Ibáñez recordó que hay posibilidades técnicas para ello: "Cuando desgraciadamente hubo las riadas de Valencia y el puerto de Valencia se quedó inmovilizado, las empresas tuvieron que moverlo desde Castellón y vinieron las líneas transoceánicas, suministrando a Estados Unidos y Canadá".

Impulso con nuevas infraestructuras

Para que esto no sea una excepción, "necesitamos que haya mercancía por parte del sector cerámico; y además el ahorro de precio es sustancial, no solo por la aplicación del 40% de bonificación en contenedores, sino también por el transporte, al tener que hacer menos kilómetros en camión entre las fábricas y el puerto".

Proyectos como la estación intermodal, los nuevos accesos ferroviarios sur y la ampliación de la dársena sur permitirán incrementar la capacidad logística del puerto en los próximos años.

"Estas infraestructuras darán un nuevo impulso a los tráficos cerámicos, reforzando la competitividad del sector y consolidando a PortCastelló como referencia en el arco mediterráneo", ha explicado Rubén Ibáñez. En conjunto, estas inversiones "convierten al puerto de Castellón en un auténtico hub logístico moderno y especializado, perfectamente alineado con las necesidades actuales y futuras del clúster cerámico. Gracias a esta infraestructura, el sector no solo gana en eficiencia, sino también en proyección internacional, aprovechando todo el potencial del corredor mediterráneo como eje estratégico de exportación".