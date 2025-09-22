Prissmacer presenta el sistema 'Quick Cerámica'

La firma cerámica Prissmacer, perteneciente a Pamesa Grupo Empresarial, sigue apostando por la innovación tecnológica en la industria y presenta Quick Cerámica 2.0, un sistema que permite instalar suelos cerámicos sin necesidad de obras, de forma rápida, limpia y con un ahorro de hasta el 30% respecto a la instalación tradicional.

Fabricado con materiales reciclados, destaca por su resistencia, versatilidad estética y fácil mantenimiento, tres puntos fuertes que lo posicionan como una de las opciones perfectas para suelos.

Pamesa amplía también su oferta de formatos con el lanzamiento del 100x100 cm, una medida que combina amplitud visual y facilidad de colocación, ideal para proyectos residenciales y comerciales que buscan continuidad y minimalismo.

Pissmacer presenta el sistema ‘Quick Cerámica’

Además, el grupo ha impulsado el lanzamiento de Gravita, una nueva familia de efectos digitales que marca un antes y un después en la creación de superficies tridimensionales. Gracias a la combinación de técnicas digitales avanzadas, Gravita permite explorar nuevas posibilidades estéticas y funcionales que dotan a las piezas de una riqueza visual y táctil sin precedentes.

La modularidad de Gravita no solo aporta versatilidad en el diseño, sino también una gran libertad creativa: se pueden mezclar formatos, jugar con ritmos visuales y generar composiciones únicas que se adaptan a cualquier espacio. Al estar pensada como un sistema integral, cada pieza dialoga con la siguiente, garantizando continuidad y armonía en su aplicación.

Asimismo, ofrece una solución que une innovación técnica y creatividad estética, convirtiéndose en una herramienta ideal para proyectos contemporáneos que buscan personalidad y orden visual al mismo tiempo.

Liderazgo

Con Gravita como referente de los estándares de calidad en el producto cerámico, acompañada por Quick Cerámica 2.0 y el formato 100x100 cm, Pamesa Grupo Empresarial confirma su liderazgo en el sector. Estas soluciones marcan un nuevo estándar de calidad estética y técnica, y abren la puerta a proyectos arquitectónicos y decorativos más sofisticados, sostenibles y adaptados a las tendencias del presente y del futuro.

