"Tenemos que protegernos de productores desleales que llegan a nuestros mercados"

--¿Con qué balance acude el sector azulejero este año a Cersaie?

--La producción hasta junio fue en aumento, con una subida del 4,7%; igual que las ventas, sobre todo los datos que tenemos de exportación, ya que estamos en un positivo del 1,3%, aunque realmente el primer trimestre fue muy superior. Después comenzó el verano y son los peores meses, porque las empresas paramos por mantenimientos. Ahora tenemos por delante una feria muy importante, que abordamos con la intención de que aumenten las ventas. Espero que el sector se mantenga este año. El empleo, como se ha incrementado la producción, ha subido también un 3,5%. lo cual nos lleva hasta junio a unos datos positivos. Y hay que sumarle, obviamente, el mercado nacional, que no tenemos los datos día a día. Mientras, hay unos mercados muy inestables, por lo tanto tenemos que trabajar a diario. Nos ha aparecido la guerra de Israel, nos han aparecido los aranceles y una serie de problemas que el año pasado no teníamos.

--¿Con qué perspectiva se acude a esta feria?

--Yo siempre que voy a una feria lo hago con ánimo positivo, porque si no, como digo, ¿para qué me he gastado dinero? Vamos a estar allí con 71 empresas y 84 marcas, y estamos repartidos en 9 pabellones. La intención es muy sencilla, promocionar el producto, promocionar tu marca y vender.ay otras ferias, como Coverings, que son buenas ferias, más locales. Con presencia mayoritaria de Estados Unidos, Canadá y algo de Latinoamérica, pero no se da que te vayan asiáticos y de otros puntos del mundo. Y además eso conlleva la presentación del producto. Cuando vas a Italia vas con un abanico de productos para una serie de mercados. Tú cuando vas a Estados Unidos vas con la idea de vender en Estados Unidos.

--Acaba de comenzar su andadura como presidente de Ascer. ¿Con qué ánimo asume el cargo?

--Con ilusión y responsabilidad, aunque con tristeza por la marcha de mi antecesor, Vicente Nomdedeu, por las circunstancias que han acompañado su despedida. No soy un presidente que he salido electo porque tampoco me he presentado a ninguna elección. Pero me he encontrado con una asociación en un estado de salud excepcional. Por supuesto, el trabajo que ha hecho Vicente Nomdedeu lo podemos calificar de excelente. Sería una locura no seguir sus pasos.

--¿En qué va a centrar su labor al frente de la patronal?

--La asociación tiene dos objetivos básicos. Uno es la promoción, tanto de la marca España como de todos los productos, es decir, la conquista de mercados, el mantenimiento de los mismos, el aumento de precios medios, buscar mercados de calidad y la protección. El otro es la protección.emos vivido los costes energéticos, que nos vienen impuestos, pero también nos tenemos que proteger de productores externos y desleales que nos están llegando a nuestros mercados habituales. A esos mercados que nosotros creíamos que serían muy estables, dentro de Europa sobre todo.

--¿Cómo se puede proteger frente a los competidores desleales?

--En primer lugar, trabajando mucho con Europa. A India se le deja entrar porque paga un impuesto entre 6,7% y 9% aproximadamente. En sus costes no tienen ni emisiones de CO2, ni costes sociales, ni costes laborales. Entonces estamos en desigualdad de condiciones. Desde la asociación estamos últimamente trabajando mucho las misiones comerciales porque vamos directamente al foco, al prescriptor, al arquitecto, el que dice que prefiere el producto español, porque les da una serie de garantías que otros señores no le han dado. Son 15 misiones, que no son como una feria, pero constituye un trabajo.

--Hicieron la campaña del Made in Europe, que destacaba las bondades del producto de nuestro continente, pero Italia quedó fuera.

--Ya hemos notado un cambio de postura de la patronal italiana en este sentido. Nosotros jugamos en la misma liga, pero cada uno tiene una realidad de juego. En esta casa hace mucho tiempo que vamos diciendo que no vamos en contra de nadie, absolutamente de nadie. Siempre vamos a favor del mantenimiento de los puestos de trabajo y de las empresas. En nuestra campaña estamos vendiendo una intención y yo creo que ha sido una gran idea, dado los resultados que estamos viendo, y de hecho se va a perdurar.

--Para luchar contra los competidores extracomunitarios se habló de reforzar los certificados de origen. ¿Hay algún avance al respecto?

--Todavía no. Tenemos que protegernos más en cuanto a eso. Estamos en contacto con la Cámara de Comercio, que es la que emite los certificados de origen.

--El primer semestre ha habido un buen comportamiento de las exportaciones a Estados Unidos ¿Puede haber un descenso con los aranceles ya en vigor y por el acopio de materiales en los meses anteriores?

--No tengo duda de que hubo acopio, porque España tiene unos clientes realmente fieles. Un norteamericano no hace una compra ocasional con un producto español. Y ha habido acuerdos para ver cómo capeamos la situación. No estamos en el peor escenario. Llegamos a estar en un 20% de aranceles, y hoy estamos en un 15% fijo. Respecto a los competidores, Brasil ya tiene más de un 60% e India un porcentaje similar. Creo que por ese 5% no debe haber un frenazo. Otra cuestión es que como consecuencia de los aranceles se reduzca la capacidad de compra general en Estados Unidos y baje su consumo.

--¿Qué otras situaciones se pueden dar con este país?

--El primer miedo es que el consumidor americano dijera que ya no apuesta por la cerámica. Y más en un país donde tampoco hay demasiada cultura de este producto. Luego está el hecho de que nuestros competidores, lo que no vendan a Estados Unidos, lo tratarán de vender en nuevos mercados. España vende a más de 180 países. Por eso, vayan donde vayan, nos pueden perjudicar. Sobre todo si van a Europa.

--¿Cómo está la situación en el mercado nacional?

--El mercado nacional es el más estable que hay en este momento. Somos 100% ceramistas, con una gran diferencia por zonas. No tiene que ver el consumo en Andalucía con el País Vasco, por ejemplo. Pero la distribución en España siempre funcionó bien. Además, es un mercado muy ágil. Sacas una cosa, la pones en el mercado inmediatamente, la promocionas…, la comunicación es muy rápida. Además, España es el día a día. No se hacen compras tan abultadas como en otros países. De momento, no tengo ninguna preocupación por el mercado nacional.

--¿Persiste el problema de encontrar mano de obra cualificada, como los colocadores?

--Esto existe desde que tengo uso de razón.ay poca gente en oficios como este o carpinteros. Es un trabajo que nosotros promocionamos mucho porque, al fin y al cabo, no tienen paro y tienen una buena remuneración. Pero, como dice un amigo mío, a mí me gusta trabajar limpio.

--En cuanto al trabajo en las propias fábricas, en las negociaciones de convenios se habla de reducir horas de trabajo. Los jóvenes no tienen muchas ganas de entrar en las empresas cerámicas. ¿Hay alguna manera de poder solucionar eso?

--Lo que pasa es que la mentalidad ha cambiado mucho. Las fábricas más antiguas tienen menos problemas de absentismo, la gente está involucrada y ha trabajado toda la vida. En cuanto al descenso de horas de trabajo, es un debate que está toda la vida, nos comparan con Europa. Ahora ha desaparecido la propuesta de las 37 horas y media, y dentro de poco empezaremos con el convenio, en el que me imagino que se pondrá encima de la mesa la reducción. Yo no creo que sea un problema de jóvenes o mayores, sino que debemos mentalizar en no fallar al trabajo, a luchar contra el absentismo no justificado. Y eso se logra con responsabilidad. En la cerámica todos debemos colaborar para llegar a una calidad determinada.

--¿Cómo está la entrada de empresarios de fuera de la provincia y de fondos de inversión?

--Si sumas el capital extranjero de empresas inversoras, de empresas industriales y de fondos, pues ya suponen un porcentaje, aunque en realidad la concentración gorda que se está produciendo en este sector no procede de capital extranjero. Si hablamos de fondos, solo copan el 9% del capital entre los fabricantes de cerámica. Lo raro es que no lo hayamos visto antes porque realmente en un sector tan maduro como el nuestro estamos aguantando mucho más que la mayoría de los sectores.

--¿Cómo son las diferencias entre empresas grandes y pequeñas?

--Un gran fabricante tiene una mayor capacidad de negociación con sus proveedores, pero entiendo también que el pequeño tiene otras virtudes. El pequeño tiene una cintura que el grande no la tiene. Como siempre me gusta decir a mí, todos tenemos carnet de conducir pero cada uno conduce de una forma.ay empresas grandes que ganan mucho dinero y hay empresas pequeñas que dan mucho dinero porque han encontrado su sitio con piezas determinadas.

--En cuanto al tema energético, ¿qué le preocupa más? ¿Las emisiones de CO2, los costes del gas o la adaptación a las normativas europeas sobre emisiones cara al 2030, que ya está a la vuelta de la esquina?

--Nos preocupa todo. Queremos que las emisiones de CO2 nos penalicen lo menos posible y que haya cuantas más asignaciones gratuitas. El precio del gas es mucho más elevado que antes de la pandemia, pero al menos tenemos una estabilidad. De hecho, hemos superado la crisis de cuando el gas estaba a 300 euros. Fue horrible. En Ascer se hizo un gran trabajo, tanto por parte de Vicente Nomdedeu, como sobre todo con el apoyo del secretario general Alberto Echavarría. Pero las fábricas tuvieron la resiliencia precisa y salimos adelante. ¿Qué nos queda ahora? No bajarnos de Bruselas, no bajarnos del Gobierno español para que nos apoye en todo, en la cogeneración y en los costes. Y luego, que nos ayuden a seguir estudiando y mejorando. Para eso están los convenios y toda la formación.

--En la cogeneración se está a la espera de la subasta de potencias, sin la cual muchas plantas no pueden retomar la actividad.

--Un 37% de las plantas de nuestro sector van a cumplir ya los 25 años y se van a quedar fuera del marco de retribuciones por la generación eléctrica. Si yo, como empresario, tengo que meterme en cogeneración, ¿qué garantía se me da? Además, ahora tenemos 25 años, pero parece que la última oferta en negociación estaba hablando de 10. Con 10 años no amortizas una planta de este tipo.

--España es el segundo país más importante en Cersaie, pero es la feria emblema de Italia. En cambio, Cevisama no se va a celebrar como evento propio el año que viene. Ahora, transcurridos estos meses desde que se anunció el cambio de planteamiento, ¿hay alguna manera de reconducir en un futuro a medio plazo la situación?

--Para mí, personalmente, es una tristeza que no haya Cevisama. Personalmente, pienso que el crear Cevisama Contract es una forma de alargar la marca Cevisama en el tiempo y que no entre en el olvido para rescatarla en el futuro. En el 2026 vamos a recapacitar, ver o analizar qué otro formato de feria se puede trabajar. Nosotros estamos a disposición completa de Feria Valencia para echarle una mano en lo que sea. Una de las ferias exitosas que tienen ahora es Hábitat, pero por sí sola con el mueble no vive, vive por cocina, vive por textil y otras cosas. Dicen que con este nuevo formato se anima al prescriptor, pero nosotros ya lo invitábamos. Las ferias son la mejor herramienta que hay de acercamiento cliente-proveedor.

--¿Qué ideas cree que se podrían plantear para hacer renacer Cevisama adaptada a las nuevas necesidades?

--Nuestra obligación es respetar a todos los asociados. Cevisama se ha quedado sin actores, yo creo que por proximidad a la propia feria. Estaremos pendientes de los profesionales de Feria Valencia y animaremos a todos los asociados a colaborar. Por otro lado, llevo diez años en el comité organizador. Cuando las cosas han ido bien se han relajado. Ascer va a estar en su posición como siempre, defendiendo lo que quiera el asociado. No podemos obligar a nadie a que vaya a la feria ni a que deje de ir. Pero somos el primer exportador de Europa, el tercero del mundo y esa fortaleza que tenemos no la estamos trasladando.