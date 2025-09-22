Raminatrans Castellón refuerza su compromiso con el sector azulejero

Septiembre arranca con la gran cita internacional del sector cerámico: la 42ª edición Cersaie 2025, «sin duda, el evento más relevante para la industria cerámica y para compañías auxiliares como Raminatrans Castellón, ya que marca tendencias y abre oportunidades de negocio en un sector que constituye el principal motor de la eco-nomía castellonense. Para nosotros, supone cada año cumplir con las expectativas de nuestros clientes, detectar nuevas demandas de servicios y anticipar los mercados en los que debemos reforzar nuestra presencia», explica el director general de Raminatrans Castellón, Vicente Ramos.

La compañía, como operador logístico integral, ofrece una amplia cartera de soluciones: transporte marítimo internacional (tanto en contenedor completo como en grupaje), agencia de aduanas, cargas aéreas, almacenaje, transporte por carretera nacio-nal e internacional, consignaciones y fletamentos de buques, que la convierten en un aliado estratégico del sector azulejero gracias a su capacidad de respuesta global.

Según la directora comercial de Raminatrans Castellón, Esther Pérez, la participación en Cersaie ha servido, en los últimos años, para constatar que los servicios vinculados al almacenaje y la logística avanzada son cada vez más demandados. Por este motivo, la compañía reforzó recientemente este ámbito con dos centros logísticos completamente equipados: uno en Vila-real, con 7.000 m2 cubiertos y 5.000 m2 de campa, y otro en Castelló, con 5.000 m2 cubiertos y 2.000 m2 de campa, donde se encuentran también las oficinas centrales. Ambos cuentan con estanterías con capacidad para 3.000 palés y puentes grúa de hasta 10 toneladas, preparados para la manipulación de piezas de gran formato.

«El valor añadido de Raminatrans Castellón radica en la combinación de formar parte del Grupo Raminatrans, con presencia internacional, y al mismo tiempo disponer de un profundo conocimiento del tejido empresarial de Castellón y, en particular, de la industria cerámica. Esta doble fortaleza nos permite ofrecer a nuestros clientes una red global de destinos, que abarca desde África, el Mediterráneo Oriental y Sudamérica hasta Estados Unidos, Turquía, Oriente Medio y Extremo Oriente», añade Esther Pérez.

Escaparate mundial

Conscientes del poder de convocatoria de Cersaie, Raminatrans Castellón acude a Bolonia con el objetivo de acompañar al sector en un contexto desafiante, marcado por la ralentización de exportaciones y la creciente competencia de nuevos polos de producción en distintos puntos del mundo.

«Nuestro propósito en la feria italiana sigue siendo el mismo, apoyar con soluciones logísticas sólidas para que el esfuerzo de esta industria se traduzca en nuevos pedidos y mercados en los próximos meses. En Cersaie también se abordarán cuestiones clave como las tensiones comerciales internacionales, las medidas antidumping o la evolución de los principales destinos de exportación. Estar presentes en este entorno es fundamental para anticiparnos y poder proporcionar respuestas efectivas a lo que nuestros clientes van a necesitar», concluye Vicente Ramos.