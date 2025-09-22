Sicer presenta 'Back to Rock', el arte de las superficies matéricas
La firma, líder en la producción de esmaltes y tecnologías, ofrece una amplia gama de productos industriales para revestimientos y pavimentos, diseñados para satisfacer las necesidades de calidad, estética y sostenibilidad
Sicer presenta en Cersaie 2025 su innovador proyecto Back to Rock, una iniciativa nacida del encuentro de dos empresas líderes: Por una lado Margraf, con la aportación de la visión sensorial de Ipogeo, que transforma el mármol en una experiencia estética y táctil única; por otro, Sicer, cuya aportación tecnológica es capaz de realzar cada superficie cerámica con soluciones de vanguardia como Next Experience Surfaces, un producto 100 % vítreo con una granulometría extrafina que permite crear superficies texturizadas totalmente mate, antirreflejos y muy agradables al tacto y que, además, cuenta con unas altas características técnicas.Con el objetivo de ofrecer a los clientes una experiencia sensorial y técnica, la firma mostrará en la feria de Bolonia interesantes soluciones de acabado que combinan diseño, tecnología y sostenibilidad.
Así, siguiendo la actual tendencia, en la que se prioriza la conexión con la naturaleza y la artesanía como valores esenciales, Sicer ha creado superficies con una cuidada selección de texturas y colores, que dan forma a un producto de aspecto más matérico y natural.
Durante mas de 30 años, la compañía ha trabajado por la excelencia y mejora continua de las superficies cerámicas, posicionándose como líder mundial en el diseño, producción y distribución de materiales para decoración cerámica, y convirtiéndose en el socio de referencia de los mejores productores de grandes placas cerámicas.
Compromiso
Sicer ofrece una amplia gama de productos industriales para revestimientos y pavimentos, diseñados para satisfacer las necesidades de calidad, estética y sostenibilidad.
Una abanico completo de materiales capaces de satisfacer incluso las necesidades más difíciles: fritas, esmaltes, granillas técnicas, tintas y materiales digitales.
Reconocida por la capacidad de impartir efectos únicos a superficies ceramicas, Sicer ofrece soluciones que permiten obtener acabados con altas características técnicas y estéticas, adaptables a cualquier ambiente y solución decorativa. Asimismo, la innovación se extiende a la gama de productos digitales, con una amplia oferta de tintas, materiales y colas.
Para alcanzar este ambicioso objetivo, el centro de investigación Sicer, denominado Technology Lab, se encarga de estudiar, desarrollar y crear un alto nivel técnico de los productos.
Cabe señalar también que este departamento, dedicado al desarrollo de tintas, materias y colas digitales se ha fijado un objetivo ambicioso: reducir el impacto medioambiental manteniendo el estándar de calidad de los productos. Esta cualidad se ha convertido en un pilar para la firma, que unida a elementos distintivos y esenciales para Sicer, como la atención en innovación e investigación estética, junto a la atención al cliente, constituyen la verdadera fortaleza de la empresa.
La firma prevé una elevada afluencia de visitas a su estand, un pronóstico que rubrica las expectativas altamente positivas de Sicer, a futuro y a nivel internacional.
