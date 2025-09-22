Sicer presenta en Cersaie 2025 su innovador proyecto Back to Rock, una iniciativa nacida del encuentro de dos empresas líderes: Por una lado Margraf, con la aportación de la visión sensorial de Ipogeo, que transforma el mármol en una experiencia estética y táctil única; por otro, Sicer, cuya aportación tecnológica es capaz de realzar cada superficie cerámica con soluciones de vanguardia como Next Experience Surfaces, un producto 100 % vítreo con una granulometría extrafina que permite crear superficies texturizadas totalmente mate, antirreflejos y muy agradables al tacto y que, además, cuenta con unas altas características técnicas.Con el objetivo de ofrecer a los clientes una experiencia sensorial y técnica, la firma mostrará en la feria de Bolonia interesantes soluciones de acabado que combinan diseño, tecnología y sostenibilidad.

Así, siguiendo la actual tendencia, en la que se prioriza la conexión con la naturaleza y la artesanía como valores esenciales, Sicer ha creado superficies con una cuidada selección de texturas y colores, que dan forma a un producto de aspecto más matérico y natural.

Durante mas de 30 años, la compañía ha trabajado por la excelencia y mejora continua de las superficies cerámicas, posicionándose como líder mundial en el diseño, producción y distribución de materiales para decoración cerámica, y convirtiéndose en el socio de referencia de los mejores productores de grandes placas cerámicas.

Sicer presenta ‘Back to Rock’, el arte de las superficies matéricas

Compromiso

Sicer ofrece una amplia gama de productos industriales para revestimientos y pavimentos, diseñados para satisfacer las necesidades de calidad, estética y sostenibilidad.

Una abanico completo de materiales capaces de satisfacer incluso las necesidades más difíciles: fritas, esmaltes, granillas técnicas, tintas y materiales digitales.

Reconocida por la capacidad de impartir efectos únicos a superficies ceramicas, Sicer ofrece soluciones que permiten obtener acabados con altas características técnicas y estéticas, adaptables a cualquier ambiente y solución decorativa. Asimismo, la innovación se extiende a la gama de productos digitales, con una amplia oferta de tintas, materiales y colas.

Para alcanzar este ambicioso objetivo, el centro de investigación Sicer, denominado Technology Lab, se encarga de estudiar, desarrollar y crear un alto nivel técnico de los productos.

Cabe señalar también que este departamento, dedicado al desarrollo de tintas, materias y colas digitales se ha fijado un objetivo ambicioso: reducir el impacto medioambiental manteniendo el estándar de calidad de los productos. Esta cualidad se ha convertido en un pilar para la firma, que unida a elementos distintivos y esenciales para Sicer, como la atención en innovación e investigación estética, junto a la atención al cliente, constituyen la verdadera fortaleza de la empresa.

La firma prevé una elevada afluencia de visitas a su estand, un pronóstico que rubrica las expectativas altamente positivas de Sicer, a futuro y a nivel internacional.