Smalticeram refrenda su liderazgo con nuevas tintas, colas y usos digitales

En un sector que avanza hacia procesos más limpios y competitivos, Smalticeram Group (Onda) llega a Cersaie como socio de referencia en innovación. Su presencia en la feria da continuidad a la filosofía Simply Better y evoluciona bajo el claim Essence evolves, progress takes shape, con un estand que combina un espacio social y un área de novedades, en el que la materia evoluciona y toma forma.

En este contexto, desde Smalticeram destacan la importancia de mantener la innovación como eje central de la estrategia. «En Cersaie, queremos subrayar que la innovación forma parte de nuestro ADN. Hablamos de nuevos productos y de soluciones que aportan eficiencia y competitividad a la industria cerámica. Smalticeram está preparada para liderar esta evolución», señala el director comercial de Smalticeram Group, Carlo Alberto Ovi.

‘SJ- Unink’ es la nueva cola digital para la aplicación de granillas.

Esta afirmación refleja la voluntad de la compañía de situarse como socio de referencia en innovación, capaz de acompañar a sus clientes en un mercado cada vez más exigente y global. Una visión que toma forma en las cuatro novedades que protagonizan su presencia en Cersaie 2025.La primera es la serie de tintas digitales SJ-Water se presenta como una solución sostenible para la decoración cerámica. Con una formulación water-based, reduce de forma notable las emisiones de carbono y la presencia de olores. La gama incluye acabados glossy y matt, una cuatricromía de alto rendimiento y una tinta estructurante aplicable antes del secado, certificada por los principales fabricantes de cabezales digitales. Con SJ-Water, precisión, versatilidad y respeto medioambiental se combinan en una propuesta diseñada para un sector en transformación, sin renunciar a la calidad estética.

‘SJ Space’.se ha diseñado para dar respuesta el centrado gráfico.

SJ-Klimb y SJ-Space

La segunda novedad que presenta la firma es SJ-Klimb, una propuesta en la que la superficie cerámica adquiere volumen y materialidad. Su aplicación digital permite generar en las superficies cerámicas espesores, coberturas y dimensiones inéditas hasta la fecha. Asimismo, gracias al sincronismo gráfico, es posible obtener relieves definidos o campos llenos. El resultado final es una pieza con mayor textura al tacto y un contraste visual más intenso, que aporta una innegable sensación de profundidad y riqueza al diseño.

SJ-Space es la tercera novedad y se ha diseñado para dar respuesta a uno de los grandes retos de la fabricación cerámica, el centrado gráfico. Es una tinta estructurante que intensifica el color en los bajorrelieves con gran precisión, sincronizando en una sola aplicación el relieve y la decoración. Su uso en línea simplifica los procesos, incrementa la eficiencia y permite optimizar los tiempos y los recursos, lo que mejora la experiencia productiva y el acabado final de las piezas.

‘SJ- Unink’ garantiza la uniformidad de capa y versatilidad en soportes. / Mediterráneo

SJ- Unink

Finalmente, SJ- Unink, la nueva cola digital de Smalticeram para la aplicación de granillas, es la cuarta novedad que lleva a la feria. Esta propuesta logra una alta precisión uniforme en toda la pieza cerámica. Su formulación avanzada minimiza las emisiones de carbono y elimina prácticamente cualquier olor. Diseñada para aplicaciones de alta definición, SJ- Unink garantiza la uniformidad de capa y una gran versatilidad en distintos soportes y formatos, con un poder adhesivo que estabiliza la deposición y mantiene los bordes nítidos. El resultado de su aplicación se traduce en superficies de gran limpieza visual y un rendimiento constante en producción.

Con estas soluciones, Smalticeram Group refuerza su compromiso con una cerámica que combina sostenibilidad, calidad y eficiencia, y acompaña a sus clientes con innovaciones prácticas y medibles en producción. Los profesionales podrán descubrir las propuestas de la firma en BolognaFiere en su espacio expositivo en el pabellón 33, C10–D11.