Tau apuesta por el 'slow design' con 'Sense'
Entre las novedades que presenta la firma destaca 'Gravita', un nuevo proceso que posibilita superficies multiformato de alto valor estético
Tau Cerámica acude a Cersaie con Sense, una propuesta curatorial que reivindica el slow design como lenguaje contemporáneo: espacios reposados, materiales honestos y una estética que depura lo accesorio para celebrar lo esencial. La marca llega a Bolonia con un estand completamente nuevo que gana metros y ordena el recorrido para que el visitante lea el producto con naturalidad, sin estridencias. La idea es clara: menos ruido, más materia, menos artificio y más arquitectura.
En ese marco cobra especial protagonismo Gravita, el nuevo proceso de fabricación que abre la puerta a superficies multiformato con alto valor estético, una innovación técnica y una herramienta de proyecto. Gravita permite ajustar escala y ritmo según el espacio, alineando continuidad visual y pormenor táctil con una versatilidad pensada para prescriptores, distribuidores y usuarios finales.
Series
Bajo esta tecnología debutan series que dialogan con Sense desde distintas sensibilidades: Petra explora la serenidad mineral de la piedra; Detroit interpreta el cemento con trazo arquitectónico y limpio; Lucca reimagina el mármol con una veta elegante y contemporánea. Todas ellas se suman a Calcare, la primera serie convertida en un caso de éxito tras su lanzamiento en Cerámica Experience.
El relato de materiales se completa con piezas con carácter propio. La pizarra Mythe —presentada en Coverings— atrajo la atención de medios internacionales como Forbes por su lectura sobria y genuina de la pizarra natural. Y Portobello, la nueva propuesta de terrazzo, trenza tradición y modernidad con un juego equilibrado entre granulado y ligante, pensado para grandes superficies y proyectos residenciales que buscan personalidad sin excesos. Junto a estas, Tau adelantará otras novedades coherentes con Sense, donde las texturas hablan en voz baja y la paleta cromática trabaja a favor de la luz.
Catálogo digital
En esta edición, Tau refuerza su ecosistema con un catálogo digital más ágil, screenboards de apoyo a la prescripción —para comparar formatos, combinaciones y contextos— y una box inmersiva inédita fuera de su showroom, concebida como cámara de ideas en la que ver, a escala y en tiempo real, cómo cambian las superficies con la luz y el uso. Para el tejido profesional, Sense es una invitación a mirar con pausa la cerámica: la escala del módulo, la proporción del despiece, el espesor del canto, la vibración de una veta.
- Una empresa cerámica de Castellón presenta concurso de acreedores
- La propietaria de Keraben toma medidas en Castellón tras descender el beneficio un 40%
- La crisis acaba con 12 empresas de la cerámica en Castellón: estas son las previsiones para el 2025
- Un histórico de la cerámica de Castellón da un paso al lado: su emotiva carta de despedida
- India vuelve a entrar en el sector cerámico europeo tras comprar una firma de Castellón
- Los azulejos que se colocan con un click y sin obras: este es el revolucionario sistema del Grupo Pamesa
- Abre una nueva mina para la industria cerámica de Castellón
- El grupo Pamesa crece con la compra de una conocida empresa