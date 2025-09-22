Tau apuesta por el 'slow design' con 'Sense'

Tau Cerámica acude a Cersaie con Sense, una propuesta curatorial que reivindica el slow design como lenguaje contemporáneo: espacios reposados, materiales honestos y una estética que depura lo accesorio para celebrar lo esencial. La marca llega a Bolonia con un estand completamente nuevo que gana metros y ordena el recorrido para que el visitante lea el producto con naturalidad, sin estridencias. La idea es clara: menos ruido, más materia, menos artificio y más arquitectura.

En ese marco cobra especial protagonismo Gravita, el nuevo proceso de fabricación que abre la puerta a superficies multiformato con alto valor estético, una innovación técnica y una herramienta de proyecto. Gravita permite ajustar escala y ritmo según el espacio, alineando continuidad visual y pormenor táctil con una versatilidad pensada para prescriptores, distribuidores y usuarios finales.

Series

Bajo esta tecnología debutan series que dialogan con Sense desde distintas sensibilidades: Petra explora la serenidad mineral de la piedra; Detroit interpreta el cemento con trazo arquitectónico y limpio; Lucca reimagina el mármol con una veta elegante y contemporánea. Todas ellas se suman a Calcare, la primera serie convertida en un caso de éxito tras su lanzamiento en Cerámica Experience.

El relato de materiales se completa con piezas con carácter propio. La pizarra Mythe —presentada en Coverings— atrajo la atención de medios internacionales como Forbes por su lectura sobria y genuina de la pizarra natural. Y Portobello, la nueva propuesta de terrazzo, trenza tradición y modernidad con un juego equilibrado entre granulado y ligante, pensado para grandes superficies y proyectos residenciales que buscan personalidad sin excesos. Junto a estas, Tau adelantará otras novedades coherentes con Sense, donde las texturas hablan en voz baja y la paleta cromática trabaja a favor de la luz.

Catálogo digital

En esta edición, Tau refuerza su ecosistema con un catálogo digital más ágil, screenboards de apoyo a la prescripción —para comparar formatos, combinaciones y contextos— y una box inmersiva inédita fuera de su showroom, concebida como cámara de ideas en la que ver, a escala y en tiempo real, cómo cambian las superficies con la luz y el uso. Para el tejido profesional, Sense es una invitación a mirar con pausa la cerámica: la escala del módulo, la proporción del despiece, el espesor del canto, la vibración de una veta.