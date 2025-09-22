Acompañar al cliente en su crecimiento y ayudarle a desarrollar todo su potencial creativo es una de las principales misiones de Younexa, tal y como pueden comprobar los visitantes que recorran el estand de la firma perteneciente al Grupo Altadia en Cersaie.Bajo el nombre de Hihglights, la empresa presenta una propuesta que evoluciona el concepto There is a light, de la pasada edición, para hacer referencia a nuevos productos, modelos y grupos, representados según una corriente de inspiración concreta, más allá de sus propiedades técnicas.

En esta edición, la luz, que cobra siempre un protagonismo especial en las exposiciones de la firma, será una herramienta crucial para descubrir el valor y la fuerza de cada propuesta.

Calidad, diseño y sostenibilidad se alían en las nuevas colecciones de la empresa.

A la vanguardia

Younexa demuestra, una vez más, su compromiso con la innovación, la adaptabilidad y la creatividad. Las propuestas que se presentan pueden evolucionar y transformarse, según el concepto de inspiración, gracias al trabajo de un excelente equipo de profesionales que escucha y atiende propuestas e ideas que acaban convirtiéndose en realidades.

Visitar el estand de la firma en Cersaie 2025 será una oportunidad única para dejarse inspirar por nuevas formas de construir espacios, a través de materiales que traducen tendencias globales en soluciones tangibles y personalizadas.

Younexa presenta tres soluciones cerámicas que destacan por su carácter innovador y su avanzada tecnología: Korium, Dimension y Krystal Eternal, tres soluciones cerámicas sostenibles, y diferenciadas por sus propiedades técnicas y por procesos minuciosos, en los que la investigación desempeña un papel fundamental.

Younexa apuesta por la innovación y las grandes tendencias del diseño

Nuevas líneas

Korium ha sido diseñada para aportar suavidad a superficies tanto interiores como exteriores. Su gran versatilidad permite obtener acabados naturales con mínimo reflejo de luz, adaptándose a múltiples estilos.

Por su parte, Dimension permite crear volúmenes y texturas sin necesidad de prensado del soporte. Para ello, utiliza tecnologías como Deeper, Frame y combinaciones de cola y granilla, que permiten una personalización total según el volumen, efecto o textura deseados.

Asimismo, Krystal Eternal, la evolución de Krystal ha sido concebida para pulidos de alta dureza, ya que mejora la resistencia al rayado sin perder transparencia ni afectar la porosidad, manteniendo intacta la estética y funcionalidad.

En esta ocasión, cada una de estas propuestas dispone de espacios individuales con fuentes de inspiración distinta y donde, a través de paneles explicativos, se detallan las particularidades de cada producto. Espacios donde se proyectan vídeos para destacar las ventajas y aplicaciones de cada solución. En estos espacios se pueden encontrar, además, pequeñas muestras físicas para que los visitantes experimenten, por ellos mismos, la calidad y el diseño de las propuestas.

Una experiencia inmersiva e inspiradora que permite comprender el valor diferencial de cada propuesta y abre la puerta a imaginar nuevos espacios, siempre adaptados a las necesidades de cada cliente.

El estand de Younexa en la feria de Bolonia es una oportunidad única para descubrir materiales y creaciones que reinterpretan las últimas tendencias del diseño y se agrupan en cinco conceptos de inspiración.

‘Kyonic’ y ‘Soft Essence’

Inspirado en el diseño japonés y coreano, Kyonic apuesta por la simplicidad, la funcionalidad y el equilibrio. Texturas suaves y tonos neutros evocan espacios atemporales conectados con la naturaleza.

Por su parte, Soft Essence es una propuesta suave y envolvente que busca el equilibrio a través de materiales como piedras, maderas tratadas o cementos como textura. Ideal para crear ambientes cálidos, táctiles y serenos que transmiten bienestar

‘Neo Revival’ y ‘Urban Code’

Younexa también apuesta por Neo Revival, una propuesta que reinterpreta el espíritu geométrico y colorido de los años 70 y 80 con una mirada actual. Se trata de formatos pequeños, relieves y acabados brillantes que se combinan para crear espacios llenos de personalidad y energía.

Asimismo, la inspiración industrial reinterpretada con elegancia prima en Urban Code. Así, cemento, metal y vidrio se combinan en tonos sobrios para crear espacios funcionales y sofisticados.ablamos de una propuesta perfecta para quienes valoran lo práctico y el diseño limpio.

A estas creaciones se suma Earthen Core, una propuesta intensa y sensorial que conecta con la esencia más pura de la tierra. En este caso, hormigones, piedras volcánicas y maderas oscuras generan espacios con textura, profundidad y carácter.

Sin duda, Younexa sorprenderá al público visitante que acuda al estand de la firma en BolognaFiere.