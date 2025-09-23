Equipe Cerámicas: por la naturaleza y el bienestar

Equipe Cerámicas está presente en una nueva edición de Cersaie con una destacada selección de nuevas líneas cerámicas, especialmente concebidas para la convocatoria.

La nueva propuesta decorativa de la empresa castellonense se inspira en lo esencial: la serenidad del mar, la calma de los bosques y la energía de la tierra. Se trata, pues, de cinco nuevas series que apuestan por colores cálidos -tierras, chocolates, azules, beige y verdes naturales- pensadas para crear hogares acogedores, equilibrados y llenos de vida.

Series como 'Bamboo' , ‘Earth’ y ‘Bohemian’ se integran en la nueva propuesta decorativa que muestra la firma en la feria de Bolonia. / MEDITERRÁNEO

«La colección no solo se ve, también se siente. Sus texturas invitan al tacto y aportan una experiencia sensorial que transforma el diseño en bienestar. Un paso más hacia espacios que transmiten cercanía, calma y conexión con la naturaleza», señalan desde la firma.

El estand de Equipe en Bolonia registró ayer una gran afluencia de profesionales, que se acercaron a su exposición para conocer sus propuestas. Ubicado en el hall 26, refleja formas orgánicas, curvas suaves y un ambiente que envuelve al visitante, y reafirma su compromiso de crear productos que trascienden la estética para convertirse en experiencias que mejoran la vida de las personas.