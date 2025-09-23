Equipe Cerámicas: por la naturaleza y el bienestar
Las nuevas colecciones de la firma reciben una gran acogida en la apertura de Cersaie en Bolonia
Equipe Cerámicas está presente en una nueva edición de Cersaie con una destacada selección de nuevas líneas cerámicas, especialmente concebidas para la convocatoria.
La nueva propuesta decorativa de la empresa castellonense se inspira en lo esencial: la serenidad del mar, la calma de los bosques y la energía de la tierra. Se trata, pues, de cinco nuevas series que apuestan por colores cálidos -tierras, chocolates, azules, beige y verdes naturales- pensadas para crear hogares acogedores, equilibrados y llenos de vida.
«La colección no solo se ve, también se siente. Sus texturas invitan al tacto y aportan una experiencia sensorial que transforma el diseño en bienestar. Un paso más hacia espacios que transmiten cercanía, calma y conexión con la naturaleza», señalan desde la firma.
El estand de Equipe en Bolonia registró ayer una gran afluencia de profesionales, que se acercaron a su exposición para conocer sus propuestas. Ubicado en el hall 26, refleja formas orgánicas, curvas suaves y un ambiente que envuelve al visitante, y reafirma su compromiso de crear productos que trascienden la estética para convertirse en experiencias que mejoran la vida de las personas.
- Una empresa cerámica de Castellón presenta concurso de acreedores
- La propietaria de Keraben toma medidas en Castellón tras descender el beneficio un 40%
- La crisis acaba con 12 empresas de la cerámica en Castellón: estas son las previsiones para el 2025
- Un histórico de la cerámica de Castellón da un paso al lado: su emotiva carta de despedida
- India vuelve a entrar en el sector cerámico europeo tras comprar una firma de Castellón
- Los azulejos que se colocan con un click y sin obras: este es el revolucionario sistema del Grupo Pamesa
- Abre una nueva mina para la industria cerámica de Castellón
- El grupo Pamesa crece con la compra de una conocida empresa