Un municipio concentra buena parte de la presencia de Castellón en Cersaie

La provincia de Castellón, que concentra la gran mayoría de la actividad del clúster cerámico español, tiene un papel fundamental en Cersaie. Una feria que se celebra en la ciudad italiana de Bolonia, y que en los últimos años ha reforzado su capacidad de atracción entre visitantes de todo el mundo.

La cita anual atrae a unos 100.000 asistentes que quieren conocer el diseño y la innovación del sector azulejero, tanto entre los fabricantes de baldosas y azulejos como de esmaltes.

Entre sus municipios castellonenses, en Cersaie destaca el papel de Onda, que cuenta en este 2025 con 53 empresas participantes.

Onda, líder en presencia cerámica

Esta cifra supone que el 38% de las firmas castellonenses en el principal escaparate europeo del azulejo son de Onda. Al respecto, su alcaldesa, Carmina Ballester, destaca que el nombre de su municipio "vuelve a sonar con fuerza en el escaparate internacional de la cerámica". "Nuestras empresas son el mejor ejemplo de talento, innovación y esfuerzo colectivo", añadió, para defender que la localidad se erige como núcleo de un ecosistema que proyecta calidad y competitividad en todo el mundo.

Ciudad atractiva para la inversión

El liderazgo cerámico se complementa con una ciudad cada vez más competitiva para atraer inversiones empresariales de calado. Desde el consistorio se hace incidencia especial en el proyecto Onda Logistic Mediterranean Business Park, el mayor parque industrial de la provincia, y en una política activa de bonificaciones fiscales y simplificación administrativa. Onda se ha consolidado como un espacio de oportunidades para la economía, donde conviven firmas punteras del azulejo junto a multinacionales y gigantes de la logística como Amazon y Cofares.