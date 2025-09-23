Pamesa triunfa en Bolonia con diseños sensoriales e innovaciones técnicas

La propuesta de Pamesa Cerámica genera una excelente respuesta en Cersaie por parte del público profesional, que valora su equilibrio entre innovación técnica, diseño sensorial y compromiso con un estilo atemporal. Sus colecciones conectan con una tendencia clara: la búsqueda de materiales que transmitan calma, autenticidad y conexión con la naturaleza.

Así, la firma explora nuevos lenguajes cerámicos inspirados en texturas minerales. Series como Aina Stone, Dover, Dune o Gara Stone transforman piedras y cementos en superficies contemporáneas y versátiles. Asimismo, en mármoles, destacan Glacier, Diverso o Bianco Perlino, que evocan la sofisticación del lujo silencioso, una corriente global que huye del exceso y apuesta por la elegancia discreta.

La firma apuesta por los grandes formatos, presentes en medidas como 120x280 y 160x160, que refuerzan la continuidad visual y espacial, mientras que los porcelánicos de 20 mm permiten extender el diseño hacia el exterior, creando transiciones naturales entre interior y terraza.

Mención especial merece Gravita, la nueva tecnología desarrollada por la marca, que aplica innovaciones digitales para mejorar la textura, el color y la modularidad de las piezas. Dentro de ella, el sistema CoreTech -compuesto por Core, Core Pro y Core Mix- permite infinitas combinaciones en formatos como 120×280, 120×120, 60×120, 60×60 y 30×60.

En revestimientos, Pamesa apuesta por volúmenes sutiles y efectos de luz. Modelos en pasta blanca como Core, Lin, Alba Stone, Anza, Dosso o Eleganza transforman las paredes en elementos expresivos y sensoriales.

Pamesa consolida así su posición en Cersaie con una propuesta innovadora y emocional.