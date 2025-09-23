Pamesa triunfa en Bolonia con diseños sensoriales e innovaciones técnicas
La compañía presenta en Cersaie soluciones cerámicas de alto valor técnico y estético, con nuevos formatos, acabados digitales y propuestas que responden a las demandas actuales del diseño arquitectónico
La propuesta de Pamesa Cerámica genera una excelente respuesta en Cersaie por parte del público profesional, que valora su equilibrio entre innovación técnica, diseño sensorial y compromiso con un estilo atemporal. Sus colecciones conectan con una tendencia clara: la búsqueda de materiales que transmitan calma, autenticidad y conexión con la naturaleza.
Así, la firma explora nuevos lenguajes cerámicos inspirados en texturas minerales. Series como Aina Stone, Dover, Dune o Gara Stone transforman piedras y cementos en superficies contemporáneas y versátiles. Asimismo, en mármoles, destacan Glacier, Diverso o Bianco Perlino, que evocan la sofisticación del lujo silencioso, una corriente global que huye del exceso y apuesta por la elegancia discreta.
La firma apuesta por los grandes formatos, presentes en medidas como 120x280 y 160x160, que refuerzan la continuidad visual y espacial, mientras que los porcelánicos de 20 mm permiten extender el diseño hacia el exterior, creando transiciones naturales entre interior y terraza.
Mención especial merece Gravita, la nueva tecnología desarrollada por la marca, que aplica innovaciones digitales para mejorar la textura, el color y la modularidad de las piezas. Dentro de ella, el sistema CoreTech -compuesto por Core, Core Pro y Core Mix- permite infinitas combinaciones en formatos como 120×280, 120×120, 60×120, 60×60 y 30×60.
En revestimientos, Pamesa apuesta por volúmenes sutiles y efectos de luz. Modelos en pasta blanca como Core, Lin, Alba Stone, Anza, Dosso o Eleganza transforman las paredes en elementos expresivos y sensoriales.
Pamesa consolida así su posición en Cersaie con una propuesta innovadora y emocional.
