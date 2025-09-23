Porcelanosa prevé la recuperación del mercado de Estados Unidos a final de año

Porcelanosa Grupo conoce bien el mercado de Estados Unidos, como lo atestigua su emblemática tienda de la Quinta Avenida de Nueva York, recién ampliada. Por eso, las dudas por la política comercial de la administración Trump afectan de manera especial a la industria con sede en Vila-real.

El CEO de Porcelanosa, Silvestre Segarra, explica a Mediterráneo en Cersaie que estos "no son los mejores tiempos para el sector, porque hay países fundamentales donde las ventas van más lentas, como Estados Unidos, Francia o el Reino Unido". Pese a ello, confía en que el mercado norteamericano se recupere a finales de año.

Aranceles y freno en las decisiones

Segarra lo justifica en la solución alcanzada este verano, de modo que se establecen unos aranceles del 15% en general para los productos procedentes de la Unión Europea. "Ya teníamos un 10% y finalmente se ha aplicado un 5% adicional, algo que es asumible", comenta. Con todo, la principal dificultad no procede de los propios aranceles, "sino de las dudas que se han generado en el conjunto de la economía de los Estados Unidos, de modo que, antes de hacer una nueva inversión, se ha meditado mucho".

Una reflexión que atrasa la toma de decisiones y, con ello, las órdenes de compra en el sector de la construcción. Segarra menciona que Estados Unidos "es un país muy sensible a todas las noticias preocupantes que ocurren en el mundo", pero apunta como factor de esperanza la decisión de la Reserva Federal de abaratar el precio del dinero, lo que puede suponer un estímulo para desbloquear obras y reformas.

Expansión en otros mercados

El CEO de Porcelanosa Grupo también menciona que la andadura de otros mercados "compensa los descensos que hay en otros". En el pasado año, Asia, África, Europa extracomunitaria y Latinoamérica lograron un incremento de ventas del 12%. Los mejores datos fueron los de Portugal (+30%), México (+17%), además del 10% de España.

Otras firmas de Castellón presentes en Cersaie también ponen el foco en las dudas sobre Estados Unidos, al ser el principal mercado de exportaciones del sector. Unas exportaciones que crecieron en el primer semestre gracias al acopio de materiales ante el miedo a aranceles más elevados, que luego generan un efecto rebote.

Resultados económicos y novedades en Bolonia

Porcelanosa llega a Bolonia con unos resultados sólidos, tras haber cerrado el pasado año con un ebitda de 100 millones de euros y una ratio de solvencia del 3,03%. El estand del grupo contó desde las primeras horas de la feria con una gran afluencia de visitantes, interesados en las soluciones de sus marcas para todas las estancias del hogar.

Entre las novedades, Segarra mencionó las piezas de pavimento de 1,60 x 1,60 metros. La incorporación estelar viene de la mano de la colección Undora de la firma Krion.

Novedades de la serie Undora en el estand de Porcelanosa. / Bartomeu Roig

El espacio central del expositor es una estancia totalmente circular, recubierta por diferentes modelos de esta serie, basada en unas texturas de gran fidelidad, con piezas que cuentan con curvatura para dar nuevas posibilidades a arquitectos e interioristas.

Innovación y sostenibilidad con Krion

Este innovador material está compuesto por más de un 90% de carga mineral, proveniente en su mayoría de sobrantes de mármol blanco y recortes cerámicos de proximidad. Su fórmula incorpora aglutinantes en base de agua, reforzando el compromiso de Krion con la sostenibilidad.