Primera jornada de Cersaie: así ve el futuro la cerámica de Castellón

Cersaie 2025 ya está en marcha. En los años anteriores, la feria de cerámica de Bolonia no ha sido ajena a las diferentes marejadas que ha vivido el sector, en forma de costes energéticos o descenso de la demanda en mercados estratégicos. En esta ocasión, la incertidumbre está centrada en la guerra comercial con Estados Unidos y en los conflictos en diferentes partes del mundo, que afectan al consumo global y suponen una amenaza después de un buen primer semestre, con exportaciones y fabricación al alza.

Desde Argenta, Alejandro Navarro explica que la locomotora de la Unión Europea, Alemania, "lleva un tiempo en crisis, con la expectativa de una recuperación económica por el cambio de gobierno". Una tensión, en este caso política, que también sufre Francia.

Estrategia de las empresas españolas

El director comercial de APE Grupo, David Pellicer, detalla que uno de los objetivos de su compañía es "recuperar los mercados de Francia, Alemania o Reino Unido, en los que hemos puesto muchos esfuerzos en esta feria". Para dar una respuesta a este tiempo de dudas, "hemos presentado 30 colecciones nuevas, con una disposición cuidada, y teniendo en cuenta que no podemos ofrecer nuevo producto en Cevisama", al desaparecer la feria española como evento independiente en 2026.

Hay aspectos con menos interrogantes. Albert Royo, director de ventas de Baldocer, detalla que los mercados internacionales no están bien, porque llevan dos meses con crisis de demanda y precios, "por lo que detectamos en la feria cautela en los clientes". Para hacer frente a esto, "hay que apostar por la innovación y generar confianza". Además, defiende que España tira de la demanda y, tras dos años bajos, se detecta una mejora gracias a la construcción.

Mercado nacional y expectativas

Alejandro Navarro también incide en el mercado nacional: "Hay expectativa y crecimiento en el mercado inmobiliario", algo que ayuda a compensar el titubeo de grandes compradores internacionales. "En todo caso, la asistencia a una feria es un proyecto a largo plazo y se verá el resultado de Cersaie dentro de unos meses", reconoce el ejecutivo de Argenta.

Desde Venux, Sabrina Veral destaca que esta feria "es una gran oportunidad de dar a conocer una firma reciente como la nuestra", que pertenece al grupo STN, y afirma que la afluencia en las primeras horas fue "increíble".

Preocupación por las normativas europeas

Por otro lado, los azulejeros italianos muestran su preocupación por las normativas medioambientales europeas, algo que en España se ha repetido de manera reiterada desde hace tiempo. Claudia Hernández, de Grespania, destaca que los precios del gas "se han estabilizado, pero la electricidad ha incrementado sus costes", y cree que la descarbonización es inviable, "por lo que esperamos que la Unión Europea recapacite y no se haga daño a la cerámica y a otras industrias de nuestro continente".

Un caos de tráfico en Bolonia

Si la edición de 2024 estuvo marcada por la huelga de taxistas, que causó más de un quebradero de cabeza para llegar a tiempo al recinto ferial de Bolonia, en esta ocasión el tráfico estuvo colapsado por las obras del tranvía, que limitaron la circulación por importantes vías de la ciudad. Algo que se unió a una huelga y a protestas por la masacre de Israel contra Gaza.

El presidente de Ascer, Ismael García Peris, llegó puntual, pero mostró su extrañeza por la menor afluencia de gente en los primeros momentos de la feria. A medida que se fue restableciendo la circulación, la actividad recuperó la apariencia habitual de un primer día. Este año se ven menos visitantes indios y aumentan los de aspecto oriental. "En todo caso, lo importante no es la cantidad de gente que venga, sino que tenga capacidad de compra", detalló el nuevo jefe de los azulejeros españoles.

La meteorología de la jornada inaugural fue una perfecta metáfora del sector. Comenzó con una temperatura más que agradable, tanto que los trajes de los comerciales convivieron con el pantalón corto de más de un asistente. A lo largo del día, las nubes iban y venían, como los amagos de más aranceles de Donald Trump. El resto de la semana se espera tiempo inestable en Bolonia, algo que puede complicar aún más el problema del tráfico en una semana de movimiento en esta ciudad, que distingue a la industria cerámica italiana.