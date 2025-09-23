Sicer hace de la autenticidad su enseña estética con ‘Back to Rock’

Sicer ha sabido cautivar al público de Cersaie con una propuesta nacida de la búsqueda por brindar una experiencia tanto estética como funcional. La firma sorprende en la feria sectorial de Bolonia con Back to Rock, resultado de la colaboración de la compañía castellonense con Margraf y su aportación de Ipogeo, una innovación que convierte el mármol en una experiencia sensorial única.

Sicer complementa esta visión con Next Experience Surfaces, una tecnología vítrea avanzada que crea superficies mates, antirreflejos y táctiles gracias a su granulometría extrafina, proporcionando un acabado sofisticado y funcional.

La propuesta de Sicer responde con eficacia a la creciente demanda de materiales que conecten con la naturaleza y reflejen la artesanía como valores esenciales, a través de superficies con una cuidada selección de texturas y colores, que dan forma a un producto de aspecto más matérico y natural.

Sicer, con una posición de liderazgo global en el diseño y suministro de materiales para la decoración cerámica, y cuyo catálogo incluye una amplia oferta incluye fritas, esmaltes, granillas técnicas y tintas digitales, vuelve a sorprender gracias a las innovaciones desarrolladas en su laboratorio de innovación, Technology Lab. Este trabaja para mejorar continuamente la calidad y reducir el impacto ambiental, sin renunciar a la estética y la innovación, reafirmando su éxito internacional.