Cerámica: se confirma el retroceso en exportaciones apuntado en Cersaie

El impacto de las batallas comerciales entre Estados Unidos y el resto del mundo ha encabezado muchas conversaciones en los pasillos de la feria de Bolonia. No solo por parte de los fabricantes de Castellón. En el acto inaugural de Cersaie, los empresarios italianos mencionaron que el acuerdo con la UE "ha aportado certidumbre a las relaciones con nuestros socios comerciales", pero a costa de "duplicar los aranceles" y del riesgo de que países terceros quieran vender en Europa lo que no vendan al mercado norteamericano.

Los datos de exportaciones españolas de julio, revelados el martes, confirman las impresiones de los departamentos comerciales de las empresas azulejeras españolas. Las ventas fueron por 314,63 millones de euros, lo que implica un retroceso del 2,98% respecto a julio de 2024. En el acumulado de los primeros siete meses de 2025, se comercializó al exterior por 2.152,53 millones, lo que supone una mejora de apenas el 0,65% sobre el ejercicio pasado.

Estados Unidos, principal mercado

En el desglose por países, Estados Unidos se mantiene como el principal cliente internacional del Tile of Spain, con 41,87 millones de euros, pero con una caída interanual del 10,55%. Un paso atrás que se puede explicar por la incertidumbre previa a la firma del acuerdo comercial de aranceles entre Donald Trump y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

La mayoría de los principales países también muestran un descenso, aunque más moderado. Francia, con 36,44 millones de euros, experimentó una rebaja del 1,67%. Reino Unido, con 19,51 millones, retrocede un 3,46%.

Repuntes en otros mercados

A pesar de la mala racha de los últimos años, Alemania experimenta un ligero repunte en julio, al venderse cerámica española por 12,91 millones, un 3% más que en el mismo tramo de 2024. También hay una evolución al alza en Marruecos, Portugal, Grecia o los Países Bajos.

Los empresarios consultados en Cersaie apuntan a que este movimiento a la baja seguirá en agosto, con la esperanza de un último trimestre más favorable tras la estabilización de los aranceles.

Visitas institucionales

La tercera jornada de Cersaie 2025 estará marcada por la presencia de autoridades de Castellón. El diputado de Promoción Cerámica, Vicente Pallarés, visitará a las empresas provinciales en la feria. También acudirá la consellera de Industria, Marián Cano, junto a otros cargos de su departamento.