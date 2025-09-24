Cersaie no solo expone cerámica: así le va la feria a las esmalteras y maquinaria de Castellón

La plana mayor de la industria cerámica de Castellón se encuentra esta semana en Bolonia para asistir a Cersaie. Una cita que ha ganado peso en los últimos años como principal escaparate europeo del azulejo. Más de 70 compañías forman parte de la asociación que agrupa a los fabricantes españoles, Ascer, aunque también participan otros sectores vinculados.

Liderazgo en esmaltes y colores

Entre ellos, el más numeroso es el de esmaltes y pigmentos cerámicos. El presidente de Anffecc, Fernando Fabra, hace una valoración positiva de la marcha de este segmento en las primeras jornadas de la feria. "Mostramos toda nuestra innovación" en campos como "técnicas de inyección". Tras recorrer el pabellón que reúne a estas empresas en los primeros días de Cersaie, Fabra subraya que "se demuestra todavía más ese liderazgo mundial" de los productos españoles.

En cuanto al impacto de las disputas comerciales en el ámbito de los esmaltes, Fabra afirma que la exportación "sigue funcionando", ya que los descensos en unos mercados se compensan con el crecimiento en otros. Después de un buen arranque de 2025, el sector espera el balance final, en el que será clave la recuperación del mercado argelino tras dos años en los que "hemos perdido desarrollos e innovaciones para introducirlas en nuestros clientes argelinos".

Maquinaria cerámica y nuevas tendencias

Por otro lado, este año no se celebra la feria Tecna, en la ciudad italiana de Rimini, dedicada a la maquinaria cerámica, que tiene carácter bienal. No obstante, hay empresas de este ámbito presentes en Cersaie. Tres de ellas forman parte de la asociación de productores españoles (Asebec). Uno de sus directivos, Rubén Gómez, señala la incertidumbre que les ha generado el parón de las fábricas azulejeras. "Hasta junio hubo un crecimiento y se cumplieron las previsiones que nos habíamos marcado a principios de año", explicó. Después del descenso en la producción del verano, habrá que ver si los resultados del último trimestre corrigen esas expectativas.

En cuanto a los productos, Gómez destaca que una de las aplicaciones más demandadas en la feria está vinculada al pulido de las piezas, con nuevas herramientas de acabado mate y satinado, especialmente en los formatos de gran tamaño.