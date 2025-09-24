Cersaie llega a su ecuador: "La feria será un fuerte impulso para la cerámica en lo que queda de año"

La feria de cerámica de Bolonia, Cersaie, ya ha rebasado su ecuador. Hasta el viernes, las empresas de Castellón continuarán mostrando al mundo su potencial en Italia. Un papel que se explica por su condición de líder europeo en producción y tercer exportador mundial.

Primer balance de Ascer

Al llegar a la mitad de esta edición, el presidente de Ascer, Ismael García Peris, realizó una primera valoración de la actividad. "Los datos que nos ha dado la organización indican que en el primer día, debido a circunstancias ajenas al evento, como manifestaciones y una huelga, descendió un 5% la entrada de visitantes", señaló.

En cambio, en la segunda jornada se compensó esta disminución, al crecer un 8%. "Son unas cifras muy correctas", apuntó. Por ello, considera que la feria "va a ser realmente un fuerte impulso para lo que queda de año". El tercer día arrancó con la misma afluencia que el martes.

Recuperación de mercados

De esta manera, el presidente de los empresarios azulejeros españoles estima que Cersaie puede despejar las dudas del sector, después de un primer semestre positivo y un verano más débil. Sobre mercados, destacó el comportamiento de Estados Unidos. "Han venido muchos clientes, y parece que el tema de los aranceles no les ha frenado", tras alcanzarse el acuerdo de un gravamen del 15% entre EEUU y la Unión Europea.

En lo relativo a otros destinos, García Peris habló de un desempeño favorable "del Extremo Oriente y de Europa". Respecto a Alemania y Reino Unido se aprecia una recuperación, pero Francia "va un poco más lenta, y tenemos que reconquistar mercado después de unos ocho meses de descenso".

Reivindicaciones del sector

En lo referente a las demandas, la industria lleva años alertando de la pérdida de competitividad que sufren las fábricas europeas por las normativas ambientales de la UE. El presidente de Ascer comentó que la patronal española y la italiana trabajan unidas. "Tenemos una relación muy firme, pero el problema viene por la falta de reflejos de la Unión Europea", afirmó. Bruselas "está en un plan que les deja el camino abierto a los que vienen de terceros países, y nosotros no les estamos poniendo barreras por eso". Para solucionarlo, "la ley tiene que ser igual para todos" en cuestiones como las emisiones de CO2, la aplicación de cláusulas espejo o aranceles eficaces contra la competencia desleal.

Perspectivas para 2025

Pese a las incertidumbres constantes del negocio, el presidente de Ascer confía en que este 2025 "terminaremos en positivo, no con grandes cifras, pero en positivo". Sería, dijo, "frenar una caída que llevamos arrastrando de hace años". A su juicio, la dificultad es que "la inestabilidad y los tiempos se acortan. Los problemas que aparecen hoy no los ves venir con antelación".